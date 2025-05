Presentazione Cinquantunesimo Annuario della Scuola Superiore di San Marino

Questa sera alle ore 18:00, presso il Teatro Titano di Città di San Marino, avrà luogo la presentazione alla cittadinanza del Cinquantunesimo Annuario della Scuola Superiore.

L’Annuario prosegue una tradizione cominciata nell’anno scolastico 1958-1959 dal Preside Francesco Balsimelli e rappresenta un’occasione preziosa per ripercorrere e condividere i momenti più importanti della vita della nostra Scuola.

Numerosi i contributi a carattere storico, letterario, artistico e scientifico a testimonianza della vitalità del nostro patrimonio culturale.

Nel corso della serata interverranno le ex studentesse e gli ex studenti che cinquant’anni fa hanno affrontato l’esame di maturità presso la nostra Scuola.

Risultano diplomati nell’anno scolastico 1973-74 i seguenti studenti:

Bologna Enzo

Bugli Fabrizio

Cardinali Marilena

Cervellini Giuseppina

Ciavatta Paola

D’Anselmo Maria Teresa

De Marini Domenico

Franchini Tassini Giuseppe

Francioni Gilberto

Gasperoni Glauco

Gattei Marina Agata

Gennari Pierangela

Giardi Gloria

Giorgetti Agnese

Gualtieri Corrado

Guerra Riccardo

Micheloni Manuel

Morganti Giuseppe Maria

Mularoni Alma Maria

Mularoni Conrad

Mularoni Marinella

Paoloni Gian Piero

Pasquinelli Giorgio

Ranocchini Oretta

Renzini Carlo

Ridolfi Rosanna

Stacchini Maria Luana

Stolfi Stefano

Suzzi Valli Andrea

Tini Dorotea

Vannucci Maria Giovanna

Venturini Oscar



La serata sarà allietata dalle note degli allievi e dai docenti dell’Istituto Musicale Sammarinese

Violini: Giuseppe Lino Aukusti Bartoccioni, prof.ssa Lea Canini, Lorenzo Canini, Giuseppe Toccaceli.

Pianoforte: prof. Nicola Giaquinto

Basso: Giacomo Volpinari

Musiche di: Michael Jackson, Frank Sinatra, Coldplay

Appuntamento a stasera.



Comunicato stampa

Giacomo Esposito

Dirigente Scuola Superiore