Presentazione del libro di Davide Pezzi “Quello che le canzoni non dicono vol. 2” presso la Sala del Castello di Serravalle.

Martedì 5 dicembre, alle ore 18,00, presso la Sala del Castello di Serravalle Davide Pezzi presenterà il suo nuovo libro “Quello che le canzoni non dicono 2. Storie e segreti dietro alle nostre canzoni del cuore vol. 2” che fa seguito al successo incontrato dal primo volume Le canzoni sono come capsule del tempo, un pezzo di storia che può riportarci a momenti specifici delle nostre vite, farci rivivere le emozioni che provavamo allora, i luoghi che stavamo esplorando, le persone che stavamo incontrando. Dalle ballate romantiche ai brani rock ribelli, dalle canzoni che hanno fatto la storia del jazz alle hit pop che hanno dominato le classifiche, il lettore scoprirà che dietro ogni canzone c'è una storia, e dietro ogni storia c'è un'anima in cerca di espressione. Le canzoni sono anche finestre su epoche passate: oggi ascoltando una canzone degli anni '60 o '70, ad esempio, è possibile immaginare come doveva essere vivere in quel periodo, quali erano le sfide e le speranze delle persone, quali eventi storici stavano plasmando il mondo. Da David Bowie ai Beatles, da Aretha Franklin a Franco Battiato, ogni pagina di questo libro offre un'immersione profonda nel processo creativo dietro alle note che ci accompagnano nella nostra vita quotidiana. L’incontro sarà presentato dalla scrittrice Anna Chiara Macina che dialogherà con l’Autore, e sarà arricchito dalla partecipazione di Matteo Guerra al pianoforte, per riascoltare insieme i temi di alcune delle canzoni raccontate nel libro. Con il patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle





