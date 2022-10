Presentazione del libro "Disturbi infantili" di Karen Venturini

Presentazione del libro "Disturbi infantili" di Karen Venturini.

Venerdì 28 ottobre 2022, alle h 15.30 presso la Galleria Nazionale San Marino verrà presentato il libro Disturbi infantili di Karen Venturini, edito da Raffaelli Edizioni. Karen Venturini è docente di economia presso l'Università degli Studi di San Marino ed ha pubblicato sempre con Raffaelli editore "Melanconia con stupore" nel 2016 e con Claudia Malpeli per Bookstones Edizioni nel 2021 "Breve storia di due medici a San Marino.Giuseppe Bergonzi, Antonio Michetti” E' il secondo libro della trilogia dedicata alla malattia e ai disagi della mente. Dopo "Melanconia con stupore", che raccoglie brevi storie su donne internate in manicomio a fine Ottocento, “Disturbi infantili” si occupa di bambini. Il morbo della malattia mentale frutta cifre incredibili e si espande non solo nel mondodegli adulti ma anche in quello dell'infanzia. E' noto che il DSM, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (la Bibbia della psichiatria), redatto da esperti stipendiati dalle stessi imprese farmaceutiche, classifica sempre più disturbi mentali in una sorta di patologizzazione della società. Trentun piccoli racconti interpretano in modo paradossale e umoristico i dettami dei disturbi e delle disabilità dei bambini. "Divertente, surreale, fa riflettere sulla patologizzazione e sulla catalogazione a cui siamo sottoposti. Il tema è particolarmente delicato proprio nell'infanzia, quando nella ricerca della propria identità il soggetto "sperimenta" nuovi comportamenti. Un diagnostico affrettato rischia di irrigidire un comportamento in una malattia" (Ernesto Venturini). Con l'intervento dello psichiatra Ernesto Venturini, la presentazione avverrà in modo interattivo col pubblico partecipante, ed alla fine verrà attivato un laboratorio durante il quale il pubblico sarà libero di esprimersi, pertanto è consigliato portare un cuscino, calze comode e colori (pennarelli e matite).

c.s. Istituti Culturali

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: