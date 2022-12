Giovedì 1 dicembre, alle ore 21.15, presso la Casa San Giuseppe di Valdragone, si terrà la presentazione del libro “IL GIUS-Don Giussani. Una vita appassionante” di Carmen Giussani, scritto e pubblicato nell’anno del centenario dalla nascita del fondatore di Comunione e Liberazione (Desio, 15 ottobre 1922). Il volume (Edizioni Baldini+Castoldi, 2022) raccoglie le testimonianze di quanti, dalla metà degli anni Cinquanta sino all’inizio del Duemila, lo hanno frequentato, condividendo con lui parte del cammino. Attraverso le parole dei tanti che lo hanno incontrato emerge il ritratto di un uomo che ha vissuto e “proposto il Cristianesimo come incontro, avvenimento, storia d’amore.” “Don Giussani è stato padre e maestro, è stato servitore di tutte le inquietudini e le situazioni umane che andava incontrando nella sua passione educativa e missionaria”. Così Papa Francesco nell’udienza concessa a Comunione e Liberazione (Piazza San Pietro, 15 ottobre 2022) ha sintetizzato i tratti della personalità di don Giussani come uomo carismatico, educatore e figlio della Chiesa. All’incontro interverranno il poeta Davide Rondoni, curatore della nota introduttiva al volume e per lungo tempo collaboratore di don Luigi Giussani e Carmen Giussani, autrice, giornalista vicina per tutta la vita al Gius, del quale porta lo stesso cognome, nonché sua traduttrice in lingua spagnola.