Presentazione del libro “Io come Chávez” scritto dal Tenente Colonnello Fabio Filomeni presso la sede del Comites

Grande successo di pubblico venerdì scorso alla presentazione del libro dal titolo “Io come Chávez” scritto dal Tenente Colonnello Fabio Filomeni che si è tenuta presso la sede del Comites San Marino sita in Via Maestri Comacini a San Marino Città. Filomeni, saggista, politologo, Presidente di Europa Sovrana Indipendente ed ex Presidente dell’Associazione Mondo al contrario, è stato accolto dal Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei, il quale ha dialogato con l’ospite in un confronto aperto al pubblico su tematiche di interesse comune. Presente in sede in rappresentanza del Comites San Marino anche Marina Rossi, Membro dell’Esecutivo. Perché il libro si intitola “Io come Chàvez”?, la risposta è semplice e risiede nel fatto che il Tenente Colonnello Filomeni, prendendo esempio da Hugo Chavez, Presidente del Venezuela dal 1999 fino al 2013, strenuo critico della globalizzazione neoliberista e della politica estera statunitense, preconizza un progetto di Italia ed Europa sovrane ed indipendenti dall’egemonia statunitense ed in pace con la Russia. Non si tratta soltanto di un libro, ma di un vero e proprio manifesto politico che affronta le problematiche italiane proponendo di superare la partitocrazia di destra e sinistra con una idea di Stato forte, potente ed alternativo al sistema occidentale made in Washington. L’opera trae ispirazione anche dalle nozioni elaborate dal politico belga Jean Thiriart, il quale già negli anni ’60 parlava di una Europa nazional comunitaria. Da qui la rilettura della crisi Ucraina - Russia che porta Filomeni a superare la visione semplicistica propinata dal mainstream e ad analizzare con lucidità le radici storiche, geografiche e geopolitiche che hanno portato al conflitto nel 2022. L'autore ha concluso la sua presentazione, invitando il pubblico presente a chiedersi se le strategie di deterrenza adottate dall’Alleanza Atlantica sul fronte russo-ucraino abbiano portato stabilità o al contrario abbiano innescato una reazione che ci spinge verso un conflitto su larga scala. Al termine dell’incontro il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha ringraziato il pubblico presente per gli spunti offerti al dibattito e Ksenia Iacovleva, Riccardo D’Orazi e Gretel Modorati per avere contribuito all’organizzazione dell’evento.

C.s. - Comites San Marino







