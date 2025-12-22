Presentazione del libro “Oltre ciò che resta dell’anima” di Lorella Bugli

Siamo lieti e profondamente riconoscenti di aver partecipato alle due giornate di presentazione del nuovo libro di Lorella Bugli, “Oltre ciò che resta dell’anima”, tenutesi a Domagnano e Fiorentino. Non si è trattato di una semplice presentazione editoriale, bensì di una testimonianza autentica e intensa del significato di vivere con la fibromialgia. Attraverso le parole dell’autrice, il pubblico ha potuto comprendere le profonde implicazioni che questa patologia comporta sul piano sociale, familiare ed emotivo. Nel corso degli eventi, la nostra Associazione non ha ricoperto un ruolo di semplice spettatrice, ma è stata parte attiva di un momento di grande valore umano e informativo, condividendo un percorso di consapevolezza e sensibilizzazione su una tematica di fondamentale importanza. Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a Lorella Bugli per la sensibilità dimostrata e per l’attenzione riservata alla nostra Associazione. Un ringraziamento particolare va inoltre alla sua volontà di devolvere il ricavato del libro alla nostra Associazione, che utilizzerà i fondi per attività di informazione, divulgazione e sostegno a favore di tutte le persone affette da fibromialgia nel nostro Paese.

c.s. Associazione FSM “La Fibromialgia a San Marino”







