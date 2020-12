Presentazione del libro per 40° anno ASFA

ASFA festeggia i suoi primi quarant’anni di attività attraverso la pubblicazione di un fotolibro, presentato nella mattinata di mercoledì 09 dicembre agli Ecc.mi Capitani Reggenti.





Nel 1980 un gruppo di amici sammarinesi desiderosi di esprimere la loro grande passione per il linguaggio universale della fotografia, ha dato vita a quella che nei decenni è divenuta un’importante realtà culturale del nostro territorio, ovvero l’ASFA. L’ ASFA raggiunge un importante traguardo e festeggia questa ricorrenza attraverso la pubblicazione di un testo celebrativo edito con il sostegno e il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura e grazie al contributo economico della Banca Sammarinese d’Investimento. Il prodotto editoriale, presentato il 09 dicembre agli Ecc.mi Capitani Reggenti nel corso di un'udienza pubblica, è frutto del lavoro di 28 autori aderenti all’ASFA che hanno esplorato, attraverso i loro scatti, le infinite possibilità espressive del mezzo fotografico e verrà utilizzata come preziosa strenna natalizia.

