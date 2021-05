Presentazione del libro “Per tutto il tempo che ho” dell’autrice Chiara Rinaldini

Il 23 maggio alle ore 18 presso la splendida cornice del giardino degli Orti Borghesi della Repubblica di San Marino zoomma.news presenta il libro “Per tutto il tempo che ho” dell’autrice Chiara Rinaldini. La suggestione di uno dei luoghi più belli e ricchi di fascino del centro storico sposano quelle della narrativa, per ospitare un libro ricco di spunti, avvincente e coinvolgente. Una storia che coniuga amore, thriller e spy story, una trama che si sviluppa in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia il meraviglioso Salento e tiene il lettore avvolto e rapito nella narrazione dalla prima all’ultima pagina. Una vicenda creata e scritta da una persona che ha amato rifugiarsi nel mondo della fantasia sin da piccola, stimolata dalle storie che le venivano raccontate e lette. Da bambina scopre il mondo dei libri, che la conducono ad esplorare in autonomia mondi molto lontani. Diventata grande, si lancia in una nuova avventura, realizzando il vecchio sogno di scrivere e condividere con gli altri storie fantastiche per far emergere sentimenti reali e vive tuttora “in punta di penna” dedicando tempo e amore a quella che è un’antica ed eterna passione: la scrittura. La serata sarà allietata da letture di brevi estratti del romanzo, intermezzi musicale e canori. Questa la breve sinossi del libro: Mimí, giovane professoressa di lingue, dopo diverse delusioni professionali e amorose, decide di tornare al suo paese natale, Leverano, piccolo borgo senza tempo immerso nel bel mezzo del Salento. Qui, si scontrerà direttamente con una realtà malavitosa a lei sconosciuta ma contro cui deciderà di combattere mettendo in atto un piano che la vedrà mettersi in gioco in prima persona come mai aveva fatto. Attraverso la creazione di una falsa identità, scoprirà sé stessa e qualcosa che non si sarebbe mai immaginata di poter provare. L’intero ricavato della vendita del testo sarà devoluto a favore di progetti benefici. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticovid-19. E gradita la prenotazione al numero 335-7341511.

