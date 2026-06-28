Presentazione del libro: "Un anno vissuto pericolosamente"

Presentazione del libro: "Un anno vissuto pericolosamente".

Si è svolta sabato 27 giugno, presso la Sala Joe Cassar di Borgo Maggiore, la presentazione del libro Un anno vissuto pericolosamente, scritto a quattro mani da Luca Giacobbi e Simone Sperduto e pubblicato da Aiep Editore. Presente all’evento il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci. L'iniziativa ha richiamato un attento pubblico, a testimonianza dell'interesse per un'opera che intreccia memorie personali, testimonianze e riflessioni capaci di attraversare oltre trent'anni di storia, raccontando il legame profondo tra la Repubblica di San Marino, la Romagna e le tante persone che hanno contribuito a costruirne il tessuto umano, sociale e culturale. Ad aprire l'incontro sono stati gli interventi degli autori, che hanno raccontato la genesi del volume. Il punto di partenza è l'anno di servizio civile vissuto da Luca Giacobbi nella Comunità Papa Giovanni XXIII, un'esperienza che ha segnato profondamente il suo percorso umano grazie all'incontro con figure straordinarie come Don Oreste Benzi, Don Marino Gatti, Don Nevio Faitanini e Don Elio Piccari. Da quel vissuto nasce un racconto che si amplia fino a diventare un mosaico di storie, amicizie e incontri che restituiscono il volto di una comunità. Nel corso della presentazione sono intervenuti anche Osvaldo Bevilacqua, autore della postfazione del volume, che ha condiviso il proprio apprezzamento per il valore umano e culturale dell'opera, e Denise Camporesi, autrice dei ritratti che accompagnano il libro, capaci di dare un volto ai protagonisti delle storie raccontate. Ampio spazio è dedicato anche alla storia moderna della Repubblica di San Marino, con approfondimenti che spaziano dal bombardamento del 26 giugno 1944 alla Ferrovia Rimini-San Marino, dalla figura dell'ingegnere Gino Zani al patrimonio artistico di Aldo Volpini, fino alla storia del cinema sul Titano. Non manca un'importante sezione dedicata allo sport e in particolare al calcio sammarinese, attraverso le testimonianze di tre autentiche bandiere dello sport della Repubblica. Come ricordano gli autori, Un anno vissuto pericolosamente "non è soltanto il ricordo di persone, luoghi ed eventi, ma un insieme di frammenti di vita che, intrecciandosi, raccontano l'identità di una comunità, il suo passato e la sua capacità di guardare al futuro".

Particolarmente significativo anche il valore solidale dell'iniziativa: l'intero ricavato della vendita del volume sarà infatti devoluto all'Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG), presieduta dal dott. Carlo Renzini, a sostegno delle attività di ricerca, formazione e promozione della cultura dell'invecchiamento attivo.



Matteo Ciacci- Segretario di Stato per il Territorio: "Questo libro ci ricorda quanto sia importante preservare le storie delle persone, dei luoghi e delle esperienze che hanno contribuito a costruire il volto della Repubblica di San Marino e il suo profondo legame con il territorio circostante, in particolare con la Romagna. La memoria non è soltanto uno sguardo al passato, ma rappresenta uno strumento fondamentale per comprendere il presente e progettare il futuro. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento agli autori, Luca Giacobbi e Simone Sperduto, per aver dato vita a un lavoro capace di intrecciare vicende personali, storia, cultura, sport e solidarietà, offrendo un contributo prezioso al patrimonio collettivo del nostro Paese. Come Segreteria di Stato abbiamo voluto concedere il Patrocinio a questa iniziativa proprio perché rappresenta un esempio di come cultura, territorio e solidarietà possano procedere insieme, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità e a valorizzarne il patrimonio umano e storico".



c.s. Segreteria di Stato Territorio e Ambiente



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