Presentazione del nuovo sito dei canali social dedicati all'Istituto Reggenziale

Presentazione del nuovo sito dei canali social dedicati all'Istituto Reggenziale.

Nella mattinata odierna il Dirigente della Segreteria Istituzionale unitamente al Direttore del Cerimoniale Diplomatico ha presentato alla stampa il nuovo sito web e i canali social dedicati ai Capitani Reggenti, Capi di Stato della Repubblica di San Marino. La realizzazione del progetto, fortemente voluto dagli Ecc. mi Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, è stata possibile grazie ad una sinergia tra diversi organi e uffici dell’Amministrazione e soggetti privati. Innanzitutto importante è stato il ruolo dell’Esecutivo - per il tramite della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e della Direzione Generale della Funzione Pubblica – nel prevedere, nell’ultimo Fabbisogno Generale della PA, uno specifico profilo di ruolo per esperto in comunicazione da assegnare all’Ufficio Segreteria Istituzionale proprio per seguire la comunicazione integrata della Ecc.ma Reggenza; esperto che - sin dall’inizio del suo incarico, da un paio di mesi a questa parte, si è occupato della predisposizione di quanto necessario per la realizzazione di detti canali, in particolare della ricognizione dei contenuti documentali già presenti nel precedente sito e di una nuova organizzazione degli stessi, anche con l’integrazione di materiale fotografico e multimediale al fine di realizzare un sito web dinamico, collegato anche a canali social. Il tutto in linea con l’intendimento della Reggenza di istituire un sistema di comunicazione integrato, capace di veicolare i valori e i simboli della nostra identità statuale più che mai connessi con l’attività istituzionale della Reggenza e di farlo anche attraverso quelle piattaforme che, soprattutto tra i giovani, riescono in maniera formidabile a suscitare interesse e curiosità. Essenziali, in questa “strategia” comunicativa e di immagine, sono le realizzazioni fotografiche di Paolo Crocenzi che ritraggono i simboli e i luoghi della Reggenza e narrano lo svolgersi, nei secoli, della storia della Comunità sammarinese. Sono le immagini più belle e suggestive di Palazzo Pubblico, della Sala del Trono di Palazzo Valloni e degli emblemi e delle raffigurazioni che in essi sono custoditi. Prima della conferenza stampa, Paolo Crocenzi, peraltro, è stato ricevuto in Udienza dai Capitani Reggenti e in tale occasione ha consegnato alle LL.EE. due immagini iconiche: una che ritrae il “Collare dei Capitani Reggenti” – il Collare di Gran Maestro dell’Ordine Equestre di San Marino di cui solo i Capitani Reggenti possono fregiarsi durante il mandato – e l’altra che ritrae le “Chiavi della Città”, oggetti istituzionali dei quali - come ha sottolineato il Segretario di Stato Elena Tonnini - “forse si è un po’ persa la memoria collettiva e che affondano le loro radici negli antichi Statuti, simboli dell’autorità di rappresentanza dello Stato e di difesa di esso”. Il sito – realizzato in tempi record dalla AC&D Solutions – è stato pubblicato on line in tempi altrettanto rapidi grazie all’impegno dell’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica. Tutti gli attori coinvolti, dunque, facendosi carico del desiderio dei Capitani Reggenti in carica di poter “inaugurare” questi canali entro il loro semestre, si sono adoperati alacremente e con sollecitudine consentendo un risultato che non era così scontato. Oggi dal sito – e dai canali social ad esso collegati – sarà possibile conoscere e seguire, attraverso immagini e documenti, anche in tempo reale, l’attività della Reggenza ed in particolare le udienze ufficiali, le visite di Stato e quelle istituzionali, sia in territorio che all’estero, i messaggi pronunciati in occasioni e ricorrenze di rilievo anche internazionali, la partecipazione a cerimonie di Stato e ad eventi di Alto significato istituzionale. Prossimamente, alla galleria fotografica si affiancherà il virtual tour di Palazzo Pubblico, un viaggio virtuale ed esclusivo nella Domus Magna Communis – sede di tutte le più alte istituzioni della Repubblica - che permetterà di aprire le porte alla storia, alla bellezza artistica e alle stanze più iconiche di questo simbolo identitario della nostra Repubblica.

Di seguito si riportano il link del nuovo sito web e gli account ufficiali dei canali social oggi presentati:

Website Reggenza della Repubblica: http://www.reggenzadellarepubblica.sm/

Instagram: Reggenza della Repubblica https://www.instagram.com/reggenza.sm/ Facebook:

Reggenza della Repubblica https://www.facebook.com/reggenzadellarepubblica

Twitter: Reggenza della Repubblica @Reggenza_Rsm https://twitter.com/Reggenza_Rsm

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: