10:27 Galdiolo racconta il "suo" Rimini: "Meritavamo sostegno e non bugie, noi ci abbiamo messo il cuore"
10 mar 2026
Presentazione del progetto cinematografico internazionale “Sant’Andrea dei Lupi”

Lunedì 23 marzo 2026 alle ore 11:00, presso la Sala Montelupo di Domagnano – San Marino, si terrà la CONFERENZA STAMPA dedicata a un momento storico per la Repubblica: la partecipazione ufficiale di 301 Filmont S.r.l. alla coproduzione cinematografica internazionale “Sant’Andrea dei Lupi” , segnando l’ingresso di San Marino nel circuito europeo del grande cinema. Partner culturale e istituzionale del progetto è l’Associazione Culturale Romeno-Sammarinese Dacia Senza Frontiere, impegnata da anni nella promozione del dialogo tra Romania e San Marino e nel rafforzamento delle relazioni culturali tra le due comunità. L’Associazione sostiene l’iniziativa e contribuirà alla promozione del film sul territorio e nei contesti internazionali. All’incontro, che vedrà la presenza di numerosi giornalisti e televisioni, interverranno Letizia Fabbri, Presidente e co-fondatrice di 301 Filmont San Marino Cinema Studios, Alessandro Canini, Vicepresidente e co-fondatore di 301 Filmont, Mihaela Anghel, Presidente di Dacia Senza Frontiere, e Gianluca Mech, imprenditore e personaggio televisivo italiano. La conferenza sarà moderata dal giornalista Roberto Chiesa. Un appuntamento istituzionale e culturale di grande rilievo che celebra un traguardo storico: San Marino diventa ufficialmente parte del cinema internazionale.

C.s. - Associazione Culturale Romeno-Sammarinese Dacia Senza Frontiere




