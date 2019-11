Presentazione del progetto politico Noi per la Repubblica

Noi per la Repubblica è una lista composta da 50 candidati capaci e rappresentativi della realtà sammarinese. Una squadra forte e coesa di donne e uomini che sono quotidianamente a contatto con settori lavorativi eterogenei: sanità, industria, PA, commercio, giustizia, educazione e sport.

Noi per la Repubblica è il frutto di una forte collaborazione fra raggruppamenti dell'opposizione. Non è uno schieramento ideologico, ma un progetto che si bassa sulle “cose da fare”.

San Marino si trova in una fase delicata. Vanno fatte al più presto scelte fondamentali sulle finanze pubbliche, sul rapporto con l’Italia e con l’UE, sulle pensioni, sul rilancio economico e sulla Sicurezza sociale, che ha fatto grande San Marino e che deve tornare allo splendore antico. Per fare ciò è necessario produrre politiche lungimiranti, che non guardino solo all’oggi.

Noi per la Repubblica è un progetto che ha lo scopo di traghettare la Repubblica fuori dalla crisi. Un progetto che vuole usare non solo il linguaggio della politica, ma anche quello comune della sua gente. E che vuole trovare e indicare una linea comune per una San Marino che torni a splendere.



Comunicato stampa

Noi per la Repubblica