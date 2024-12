Presentazione del volume “il segno dell’estro – archistars a San Marino”

Si è tenuta venerdì 13 dicembre la presentazione del volume fotografico “Il Segno dell’Estro – Archistars a San Marino”, promosso dalla SUMS e dall’Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino. Alle 13.30 è avvenuta la presentazione in udienza presso l’Eccellentissima Reggenza e alle 18 l’evento dedicato al pubblico nella Sala Montelupo di Domagnano. La Reggenza ha espresso grande apprezzamento per la qualità della pubblicazione, sottolineandone il valore culturale e simbolico. L’opera, frutto di una lunga e attenta collaborazione tra istituzioni e professionisti, è stata accolta con entusiasmo anche dal pubblico durante la presentazione serale. Il volume raccoglie gli straordinari scatti di Simone Maria Fiorani, che offrono una nuova prospettiva sulle opere di grandi architetti contemporanei – tra cui Aulenti, De Carlo, Foster e Portoghesi – celebrando il dialogo tra arte e territorio. Il progetto, nato da un’idea del giornalista Sergio Barducci, in collaborazione con il dott. Marino Albani e l’arch. Luca Zanotti, è stato realizzato in seguito al successo della mostra fotografica esposta alla Biennale di Architettura di Venezia 2023 e agli ArchiDays 2024. Con testi a cura dell’architetto Maurizio Del Din e un design sviluppato dalla B&ar Communication Srl, la pubblicazione è arricchita dalla collaborazione con Poste San Marino, che ha dedicato una serie filatelica all’architettura sammarinese. Questa pubblicazione rappresenta un lascito prezioso per l’intera comunità sammarinese. Le fotografie di Fiorani offrono una nuova prospettiva sulle architetture presenti nel territorio, evidenziandone dettagli e angolature inedite che trasformano ogni immagine in una forma d’arte. Le opere raccontate nel volume non sono solo esempi di eccellenza progettuale, ma veri e propri simboli del dialogo tra la filosofia creativa dei grandi architetti e il contesto unico della Repubblica di San Marino. La SUMS e l’Ordine degli Ingegneri e Architetti auspicano che questo progetto possa contribuire a far conoscere e apprezzare ancora di più il patrimonio architettonico e culturale di San Marino sia all’interno che all’esterno dei confini nazionali, incentivando un turismo consapevole e qualificato.

cs congiunto SUMS e Ordine degli Ingegneri e Architetti