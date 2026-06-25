Presentazione della 47a edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli - L'amor che move il sole e l'altre stelle

Presentazione della 47a edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli - L'amor che move il sole e l'altre stelle.

Presentazione della 47a edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli

L'amor che move il sole e l'altre stelle

Teatro Titano, Città di San Marino, Piazza Sant’Agata, 5 Venerdì 10 luglio, ore 18.00

Venerdì 10 luglio, alle ore 18.00, il Teatro Titano (Città di San Marino, Piazza Sant’Agata, 5) ospiterà la presentazione della 47a edizione del Meeting per l’amicizia fra i Popoli. L’evento è proposto dal Centro Sociale S. Andrea e dalla Cooperativa Culturale Il Sentiero con il Patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle.

Il titolo (L'amor che move il sole e l'altre stelle, Divina Commedia, Par. XXXIII, v. 145) e il programma del Meeting 2026 (Padiglioni fieristici di Rimini, 21-26 agosto) saranno illustrati dal Direttore della manifestazione Francesco Perazzini.

“Il Meeting 2026 vuole verificare se davvero questa forza motrice – suggerita dal verso che chiude la Divina Commedia - sia la chiave per leggere la realtà e viverla pienamente. Un amore che non appiattisce le differenze ma le fa danzare insieme, che non paralizza ma attrae verso il movimento, che ci spinge fuori da noi stessi per ritrovarci più grandi. Una forza che può muovere noi e, attraverso le nostre azioni, rimettere in cammino un mondo che sembra essersi fermato.” Edizione 2026 | Meeting Rimini

La presentazione sarà arricchita da intervalli musicali di Fryderyk Chopin eseguiti dal pianista Marco Ercolani e dalla lettura di alcuni passi tratti da Celeste Galileo di Giampiero Pizzol.

L’edizione 2026 assumerà un carattere del tutto speciale nella giornata di sabato 22 agosto con la visita di Papa Leone XIV che, a distanza di 44 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II, sarà accolto nel pomeriggio, proveniente dalla Visita Pastorale nella Repubblica di San Marino, dal popolo del Meeting nei padiglioni fieristici.

La partecipazione all’evento è ad ingresso è libero.



Per informazioni: csandrea@alice.sm / 3371010902



Comunicato stampa

Centro Sociale S. Andrea

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: