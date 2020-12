Presentazione della nuova produzione della Corale San Marino: "A baby is the King" parole: Nanci Milam, musica di Penny Rodriguez, CORALE SAN MARINO direzione, piano, voce: Fausto Giacomini

Presentazione della nuova produzione della Corale San Marino: "A baby is the King".

Sono dieci mesi che la Corale San Marino ha spento la su voce. Dieci mesi durante i quali il mondo della Musica e della Cultura ha perso la sua voce. Dieci mesi in cui l’umanitá ha subito una delle più grandi tragedie della storia: un numero di morti e malati incalcolabile, economie duramente provate, innumerevoli disoccupati, tanti nuovi poveri. Nonostante la tanta sofferenza, dobbiamo andare avanti e credere che l’uomo possa combattere e vincere questa “guerra” e iniziare a sperare in un nuovo mondo più “sano” sotto tutti punti di vista... Un mondo in cui di virale ci sia solo il desiderio di bellezza da ricercare di nuovo in un abbraccio, in un concerto, in un film al cinema, in una mostra, in una rappresentazione teatrale, in un balletto o in un viaggio. In occasione del Natale 2020 la Corale San Marino, nel suo piccolo, vuole rialzare solo per un istante di nuovo la sua voce, anche se non con l’organico al completo, donando un momento di raccoglimento e di speranza a tutti coloro che vorranno ascoltarla, avendo nel cuore tutti i propri coristi che non hanno potuto partecipare, soprattutto quelli schierati in “prima linea” nell’emergenza. Con questa produzione presentiamo al pubblico un brano natalizio della compositrice americana Penny Rodriguez, per voce solista, coro e pianoforte. Un brano semplice ed intimo ma allo stesso tempo carico di un’intensa spiritualità e che ci aiuta a riflettere sull’attuale condizione umana. Una produzione realizzata dai coristi interamente in lockdown, coordinata, assemblata e prodotta dal M° Fausto Giacomini grazie alla tecnologia. Anche se non è permesso fisicamente, un abbraccio virtuale a tutti e un augurio di tanta serenità per il futuro.

c.s. Corale San Marino

