Presentazione delle lettere credenziali da parte del nuovo Ambasciatore di San Marino presso il Principato di Monaco, Giovanni Luca Ghiotti

Si è svolta in mattinata nella bella cornice di Palazzo Grimaldi la cerimonia di presentazione delle Lettere Credenziali nelle mani di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II dell’Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso il Principato di Monaco, Giovanni Luca Ghiotti. Nel corso dell’udienza privata, Sua Altezza Serenissima e l’Ambasciatore Ghiotti hanno cordialmente ripercorso gli ottimi rapporti che intercorrono fra San Marino e Monaco, anche in virtù della comune partecipazione al negoziato per l’Accordo di associazione con l’Unione europea, nonché il comune appello di entrambi i Paesi, risuonato in numerose sedi, per un rafforzamento del ruolo del multilateralismo di fronte alle sfide dell’attuale contesto internazionale. Il diplomatico sammarinese ha inoltre svolto incontri istituzionali con Autorità di Governo ed alti funzionari ministeriali monegaschi viste le numerose collaborazioni in atto tra i due piccoli Stati d’Europa, sia a livello bilaterale che multilaterale, a partire dal comune negoziato in corso con l’Unione europea ed in vista del perfezionamento dell’Accordo di Associazione.

Cs SdS Esteri