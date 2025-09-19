Presentazione delle Lettere Credenziali dell’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario degli Stati Uniti d’America

Presentate nel pomeriggio a Palazzo Pubblico nelle mani degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi le Lettere Credenziali dell’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America, S.E. Tilman Joseph Fertitta. Ad accogliere al suo arrivo il nuovo Alto Plenipotenziario, accompagnato dalla Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Daniela Ballard, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, che ha richiamato l’amicizia storica che da sempre intercorre tra i due Stati, caratterizzata da una consolidata disponibilità, spirito di accoglienza e cooperazioni utili nei settori economico, sociale e culturale. Alla presenza delle più alte cariche istituzionali e di Governo e ricevuto a Palazzo Pubblico con i più Alti onori militari, è dunque seguita la cerimonia di presentazione delle Lettere Credenziali, dalla quale prenderà avvio l’alto incarico diplomatico. Il Segretario di Stato Beccari ha ricordato come l’occasione odierna riconfermi ancora una volta un legame che va oltre la diplomazia; un vincolo di amicizia e stima reciproca, fondato sulla condivisione di comuni ideali profondi. “Soprattutto nel panorama geopolitico attuale, segnato da un clima di profonda incertezza a livello globale – ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari – gli Stati Uniti si confermano un partner affidabile e strategico, il cui sostegno è fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza comuni.”

C.s. - Segreteria di Stato Affari Esteri







