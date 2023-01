Presentazione delle Lettere Credenziali dell'Ambasciatrice della Repubblica di San Marino presso la Repubblica di Lettonia, Silvia Marchetti

Si è svolta in mattinata nella cornice del Castello di Riga la cerimonia di presentazione delle Lettere Credenziali nelle mani del Presidente della Repubblica di Lettonia, Egils Levits, dell’Ambasciatrice della Repubblica di San Marino presso la Lettonia, Silvia Marchetti, accreditata anche presso il Regno Unito. “In un’atmosfera molto cordiale – riporta l’Ambasciatrice Marchetti – abbiamo affrontato diversi temi quali la cooperazione nei fora internazionali e la corrente situazione in Ucraina e ho avuto altresì l’opportunità di illustrare l’assetto istituzionale sammarinese”. Nel corso della Missione a Riga, l’Ambasciatrice ha incontrato il Segretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri lettone, Andris Pelšs, con il quale sono stati condivisi obiettivi e intese comuni nell’ambito della democrazia, della pace e dei diritti umani. È stato rimarcato che ciò costituisce una solida base per rafforzare la cooperazione tra le due Repubbliche a livello bilaterale e multilaterale. L’Ambasciatrice Marchetti ha inoltre potuto rappresentare al Segretario di Stato Pelšs l’impegno sammarinese nell’accoglienza di centinaia di profughi ucraini. Nella stessa giornata l’Ambasciatrice ha incontrato Zanda Kalniņa-Lukaševica, Deputy Speaker del Parlamento lettone e il Decano del Corpo Diplomatico, l'Ambasciatrice degli Emirati Arabi Uniti presso la Lettonia Hanan Khalfan Al Aleeli.

cs SdS Esteri