Presentazione evento “La Figura dell’Ingegnere Gino Zani tra Reggio Calabria e San Marino”

L’Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino, unitamente agli Ordini degli Ingegneri e Architetti PPC di Reggio Calabria e all’Istituto Ingegnere Gino Zani, ha organizzato un evento per ricordare la figura e il lavoro dell’ingegnere Gino Zani tra Reggio Calabria e San Marino. Non tutti infatti sanno che, subito dopo la laurea, il professionista sammarinese accettò l’incarico di trasferirsi a Reggio Calabria per dedicarsi alla ricostruzione dopo il terribile terremoto del 28 dicembre 1908. La dedizione e l’ingegnosità del suo lavoro furono encomiabili, tanto da valergli la nomina di Ingegnere Capo della III Sezione del Genio Civile di Reggio Calabria già nel 1913. Nel periodo reggino l’ingegner Zani, oltre che a seguire la ricostruzione di innumerevoli edifici pubblici e spazi urbani, fu uno tra i primi pionieri in Italia nell’utilizzo del cemento armato nelle costruzioni antisismiche. Brevettò semplici e ingegnosi metodi con cui dimostrò la praticità d’uso e l’economicità del cemento armato anche per la costruzione di case civili e popolari. Finita la ricostruzione di Reggio Calabria tornò nella sua nativa Repubblica di San Marino e ridisegnò il volto architettonico e urbanistico della Capitale dove, nel 1935 venne nominato Direttore dell’Ufficio Tecnico fino agli anni del dopoguerra. Una figura di tale spessore non poteva che avvicinare due territori, di per sé molto distanti, ma accomunati dall’opera di un professionista eccezionale. Il programma si articola quindi in due giornate di lavori convegnistici, momenti espositivi e visite guidate agli edifici più significativi legati all’opera dell’ingegnere. Il 27 e 28 febbraio ci sarà la prima tappa a Reggio Calabria. Il 19 e 20 maggio lo stesso evento sarà ripetuto a San Marino con i medesimi contenuti e relatori all’interno della nostra rassegna ArchiDays 2026. Questo consentirà ai cittadini e professionisti reggini di scoprire quanto fatto dall’ing. Zani a San Marino e, viceversa, permetterà ai cittadini e professionisti sammarinesi di approfondire quanto fatto dal loro connazionale a Reggio Calabria. La prima giornata verterà su un approfondimento personale della figura dell’ing. Gino Zani, con il racconto della sua vita e delle sue opere in entrambi i territori. La seconda giornata approfondirà i temi della progettazione antisismica e della pianificazione urbanistica partendo dai principi evidenziati dall’ing. Zani, su cui si è basato tutto il suo lavoro, per arrivare a ciò che oggi viene richiesto ai professionisti su tali argomenti. Accanto alle sessioni scientifiche, la mostra documentaria e multimediale consentirà di ripercorrere il lavoro progettuale dell’ingegnere attraverso materiali d’archivio, elaborati tecnici, apparati iconografici e contenuti audiovisivi, offrendo al pubblico una lettura completa del suo ruolo tra Reggio Calabria e la Repubblica di San Marino. Con questa iniziativa il nostro Ordine vuole continuare a diffondere i principi della Dichiarazione di San Marino, nel solco del percorso di promozione e divulgazione del progetto architettonico e urbano sostenibile, inclusivo, circolare e climaticamente attento, a sostegno della comunità e del patrimonio architettonico. L’evento avrà Ospiti istituzionali dalla cittadina reggina, dalla regione Calabria, dalla Repubblica di San Marino, ma anche da tutta Italia. Saranno infatti con noi diversi Rappresentanti delle istituzioni pubbliche, i Rappresentanti dei Consigli Nazionali Ingegneri e Architetti PPC Italiani e i Rappresentanti dell’Università degli Studi di Reggio Calabria e di San Marino, che ci intratterranno come Relatori nei seminari della seconda giornata. Teniamo infine a ringraziare Tutti coloro che sono stati artefici di questa iniziativa: innanzitutto gli Ordini degli Ingegneri e Architetti PPC della Provincia di Reggio Calabria, che hanno organizzato per primi questo evento nella loro Città, ideando in prima battuta il lavoro grafico, espositivo e logistico, l’Istituto Ingegnere Gino Zani che si è fin da subito attivato con entusiasmo all’organizzazione di questa iniziativa, le Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e di San Marino che hanno messo a disposizione i loro Docenti per la parte seminaristica dell’evento, tutte le Istituzioni Pubbliche reggine e sammarinesi che hanno dato il loro patrocinio, l’ormai nostro partner consolidato SUMS e tutti gli Sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante evento, che, grazie alla figura dell’ing. Gino Zani, rappresenta una sorta di gemellaggio professionale e territoriale tra Reggio Calabria e San Marino.

