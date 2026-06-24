Presentazione Lettere Credenziali del Nunzio Apostolico

Si è svolta a Palazzo Pubblico in mattinata la cerimonia di presentazione agli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alice Mina e S.E. Vladimiro Selva, delle Lettere Credenziali del nuovo Nunzio Apostolico, S.E. Rev.ma Mons. Edgar Peña Parra, che subentra al predecessore, S.E. Rev.ma Mons. Petar Rajič. Ad accogliere a Palazzo Pubblico l’Alto Plenipotenziario della Santa Sede, il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, in sostituzione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari. Il Segretario di Stato Lonfernini, nel suo discorso ha richiamato l’ottimo rapporto bilaterale vigente, le numerose proficue collaborazioni in atto e ripercorso le fasi salienti del rapporto San Marino e Santa Sede; sottolineate le peculiarità di un rapporto esclusivo, sviluppato in un contesto di comuni valori e di posizioni condivise nel più ampio contesto multilaterale. L’Alto diplomatico ha espresso parole di profonda ammirazione verso la Repubblica, reputandosi orgoglioso di poter offrire un contributo in una fase delle relazioni bilaterali particolarmente fervida. Da entrambi richiamati i cento anni di relazioni ufficiali e l’imminente visita pastorale sul Titano di Papa Leone XIV, per la quale è già in atto un’intensa organizzazione che vede le due parti comunemente impegnate per l’ottima riuscita della giornata del prossimo 22 agosto. Alla solenne cerimonia a Palazzo Pubblico, realizzata alla presenza di Autorità civili, militari e religiose, ha fatto seguito a Palazzo Begni un incontro bilaterale, alla presenza dell’Ambasciatore sammarinese, Maria Alessandra Albertini e delle rispettive delegazioni; un incontro che ha confermato il comune patrimonio di valori e la postura internazionale assunta da entrambi sui grandi temi della pace, della riconciliazione politica e del dialogo, quale strumento essenziale per la composizione pacifica dei conflitti. La visita sul Titano di S.E. Peña Parra ha altresì favorito momenti di incontro e di scambio con i rappresentanti religiosi della Diocesi, guidati da S.E. il Vescovo di San Marino Montefeltro, Mons. Domenico Beneventi.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri







