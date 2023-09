Presentazione lettere credenziali di cinque nuovi Ambasciatori accreditati presso la Repubblica di San Marino

In mattinata, nella Sala del Consiglio Grande e Generale, cinque nuovi Ambasciatori Straordinari e Plenipotenziari hanno presentato le Lettere Credenziali agli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini. Si tratta di S.E. Ali Javed Ambasciatore della Repubblica Islamica del Pakistan, S.E. Julieta Anabella Machuca y Machuca Ambasciatore della Repubblica di El Salvador, S.E. Renato Mosca de Souza Ambasciatore della Repubblica Federativa del Brasile, S.E. Olga Maria Pérez Tuna Ambasciatore della Repubblica del Guatemala, S.E. Aleksei Paramonov Ambasciatore della Federazione Russa. Nella giornata di ieri, il Segretario di Stato Beccari ha incontrato, come di consueto a Palazzo Begni, singolarmente i nuovi Ambasciatori per approfondire lo stato delle relazioni bilaterali e le possibilità del loro sviluppo e rilancio. Nella presentazione alle LL.EE. dei nuovi Alti diplomatici, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha sottolineato il ruolo sempre più centrale di ognuno di essi, sia nel rapporto bilaterale che a livello multilaterale e la volontà di rafforzarne gli ambiti di cooperazione. Un’ampia disamina è stata effettuata sull’attuale percorso che la Repubblica sta compiendo nel rapporto con l’Unione europea, in vista della prossima firma dell’Accordo di Associazione che determinerà una significativa svolta nel processo di sviluppo economico e sociale anche in relazione con la comunità internazionale. Costante è stato il richiamo al valore e al significato del multilateralismo, reputato una sinergia essenziale per affrontare le sfide presenti e quelle future; “tutti i Paesi – ha pronunciato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri – devono lavorare per rilanciare il multilateralismo, perché solo in questa dimensione si possono promuovere e difendere i principi fondamentali che regolano e garantiscono le armoniche relazioni tra Nazioni e, ancor più, sanare quel divario culturale ed economico che continua a mantenere in una sorta di periferia dell’umanità ancora tanti, troppi, Paesi”. Al termine della cerimonia, i nuovi Ambasciatori accreditati hanno firmato il Libro degli Ospiti Illustri.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri