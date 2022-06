Presentazione lettere credenziali di sette nuovi Ambasciatori accreditati presso la Repubblica di San Marino

Si è svolta questa mattina, a Palazzo Pubblico, la Cerimonia di presentazione delle Lettere Credenziali agli Ecc.mi Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli, dei sette nuovi Ambasciatori accreditati presso la Repubblica di San Marino.

Accolti e introdotti dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, hanno presentato le loro Lettere Credenziali alla Reggenza S.E. Johan Vibe, Ambasciatore del Regno di Norvegia, S.E. Tony Raful Tejeda, Ambasciatore della Repubblica Dominicana, S.E. Elissa Ann Golberg, Ambasciatore del Canada, S.E. Eleni Sourani, Ambasciatore della Repubblica Ellenica, S.E. Ana María Reyes Castillo, Ambasciatore della Repubblica di Panama, S.E. Khalid Yousuf K. A. Al-Sada, Ambasciatore dello Stato del Qatar e S.E. Yiorgos Christofides, Ambasciatore della Repubblica di Cipro.

Nei suoi discorsi, il Segretario di Stato Beccari ha rimarcato la completa disponibilità della Segreteria Affari Esteri e del Dipartimento a collaborare con gli Stati rappresentati dai nuovi Ambasciatori su tematiche di interesse comune quali la cooperazione in ambito multilaterale, il rafforzamento dei rapporti bilaterali e delle intese in ambiti strategici per lo sviluppo economico, sociale e culturale.

Ampio spazio durante tutti gli interventi pronunciati è stato nuovamente dedicato al conflitto russo-ucraino; ribadita da tutti la necessità di una mediazione politica che possa condurre verso un auspicato processo di pace.

A termine della cerimonia, i nuovi Ambasciatori hanno firmato il Libro degli Ospiti Illustri.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri

