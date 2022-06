Presentazione libro di poesie di Francesco Tamagnini

Presentazione libro di poesie di Francesco Tamagnini.

Sabato 11 giugno alle ore 20.30 presso il Treesessanta a San Marino avrà luogo la presentazione della raccolta di poesie “Odi, gocce e stridii” del neuroscienziato sammarinese Francesco Tamagnini che, oltre alla scienza, ha da sempre avuto un parallelo interesse per il teatro e la scrittura poetica e narrativa, che lo ha portato alla sua prima opera letteraria. «Quando cominciai a scrivere “Odi, Gocce e Stridii”, nel 2014, spinto soprattutto dalla noia e dalla solitudine dello scienziato fuori casa, tutto era memoria, perché la poesia della vita la sentivo poco, come succede spesso quando si cresce e ci si concentra sulla carriera. Attraverso la parola influenzata, sporcata dal lavoro di neuroscienziato e dalle buone letture, cercavo di curarmi, esplorando alcune idee che ho sviluppato negli anni sulla memoria e l’individuo». Così Tamagnini descrive il percorso che lo ha condotto all'uso della parola poetica nel corso degli anni, e che ha accostato il suo lavoro scientifico, in quella che si è poi rivelata un'ottima commistione di saperi. Nel corso della serata di sabato, Tamagnini dialogherà con Angelica Bezziccari, per raccontare non solo la genesi del libro e delle poesie, ma anche una storia di vita, quella dell'expat, fatta di difficoltà, dubbi, incertezze, soddisfazioni e momenti divertenti. È un percorso che si divide tra Inghilterra e San Marino e che, come un cerchio, si chiude dove tutto è iniziato. La chiacchierata sarà accompagnata dalla musica di Paolo Macina. Durante l'evento, saranno esposte anche alcune opere fotografiche di Nico Macina (www.nicomacina.org) ideatore e curatore della copertina del libro. La serie di 7 immagini è denominata "Cerchi sul vetro".

BIO

Francesco Tamagnini dopo la laurea in biotecnologie presso l’università di Bologna, ha svolto la sua attività di ricerca in Regno Unito, principalmente a Bristol, Exeter e a Reading, dove ora vive e lavora. Il suo oggetto di indagine riguarda la demenza e la malattia di Alzheimer. In questo periodo si trova a San Marino per portare avanti una proficua collaborazione con l’università di Reading - dove è ricercatore e docente - e l’Università di San Marino in concomitanza con il reparto di Neurologia dell’Iss. Obiettivo: a seguito di una raccolta dati sul nostro territorio, giungere ad approcci terapeutici innovativi per la diagnosi precoce della malattia di Alzheimer.

PROGRAMMA

19.00: cena o aperitivo, menù alla carta

20.30: presentazione del libro con lettura di alcune poesie

21.30: firmacopie Ingresso libero.

È vivamente consigliata la prenotazione.

Per prenotazioni tavoli contattare il Treesessanta: 0549 991912

Evento organizzato dall'associazione culturale Don Chisciotte in collaborazione con Treesessanta.

Luogo dell'evento Enoteca libreria "Treesessanta" Via della Fratta, 4, 47890 Centro Storico Repubblica di San Marino

Sabato 11 giugno dalle ore 19

Contatti associazione info.donchisciotte@gmail.com

3347526013

Facebook: Associazione culturale Don Chisciotte

Instagram: donchisciotte_rsm

Il libro "Odi, gocce e stridii" di Francesco Tamagnini (Oèdipus Edizioni) può essere acquistato o ordinato durante la presentazione o presso la libreria Cosmo di San Marino.

c.s. Associazione Culturale Don Chisciotte

