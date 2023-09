Presentazione libro "Le origini del fuoristrada sammarinese 1966-1982"

Venerdì 22 settembre verrà presentato il libro di Lazzaro Giardi "Le origini del fuoristrada sammarinese 1966-1982. La regolarità motociclistica nella Repubblica di San Marino e dintorni." alle ore 18:30 presso la Sala Montelupo di Domagnano. Questa pubblicazione fa parte della collana sulla Storia del Motociclismo a San Marino e riguarda le origini, con la nascita della Federazione Sammarinese Motociclistica avvenuta proprio nel 1966. Lazzaro Giardi oltre a gareggiare come amatore, ha fatto anche parte della Commissione Internazionale Enduro e Trial della FIM e da qualche anno si è dedicato alla raccolta di dati e memorie per ricostruire la storia della Regolarità e dell'Enduro a San Marino. Alla presentazione parteciperanno Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l'Informazione e i Rapporti con l'A.A.S.S.), Gian Primo Giardi (Presidente del CONS), Amedeo Michelotti (Presidente onorario FSM) e Paolo Michelotti (Presidente FSM). Dopo la presentazione verrà offerto un piccolo aperitivo ai partecipanti.