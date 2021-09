PENNABILLI Presentazione Lista Civica Orizzonte Comune

La lista civica Orizzonte Comune, con candidata Sindaca Cristina Ferri, 55 anni, docente, e candidato Vice Sindaco Luca Sartini, 25 anni, neo-laureato in lingue straniere, presenta gli altri componenti della squadra: Francesca Arcangeli, 36 anni, fashion designer Giancarlo Crociati, 64 anni, ristoratore Angela Orazietti, 34 anni, insegnante Antonio Piccinini, 64 anni, responsabile amministrativo in pensione Barbara Pinna, 47 anni, planning supervisor Valpharma Andrea Pula, 26 anni, operatore controllo qualità Lucia Scarpetti, 37 anni, avvocato Alessio Zanchini, 29 anni, meccanico La candidata Sindaca: “Abbiamo costruito un gruppo, cinque donne e cinque uomini, composto prevalentemente da giovani, pronti ad impegnarsi con entusiasmo a servizio del proprio Comune. Credo fortemente nel coinvolgimento e nella formazione di questi giovani, che amano il nostro territorio e vogliono investire le proprie energie per costruire un futuro qui. Le conoscenze e competenze di tutti i membri apportano alla squadra varietà e forza nei diversi settori. Presentiamo una lista di nove persone perché abbiamo fatto la scelta di credere nella qualità del gruppo, ben rappresentativo delle esigenze di un territorio e di un programma.”







