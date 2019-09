PRESENTAZIONE MOSTRA “I MESSAGGERI DELL’ARTE” IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELL’ANNIVERSARIO DEL PRIMO FRANCOBOLLO POSTALE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA

In occasione della celebrazione dell’anniversario del primo francobollo postale della Repubblica Dominicana, l’Istituto Postale Dominicano presenta l’esposizione “Messaggeri dell’Arte”, promossa dall’Ambasciata della Repubblica Dominicana in Italia, in collaborazione con gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino, all’interno della Galleria della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. La mostra presenta una selezione di francobolli emessi in onore ai pittori e scultori dominicani, al fine di promuovere l’arte dominicana al di là delle frontiere nazionali, presentando una prospettiva con le multiformi trasformazioni estetiche che, dalla fine del secolo XIX fino alla fine del XX, hanno arricchito il discorso artistico locale, intessuto di molteplici complessità sociali, ideologiche e culturali. Per i collezionisti di tutto il mondo la Repubblica di San Marino da sempre rappresenta una vera chicca nell’arte numismatica ed i francobolli e le monete della Repubblica sono ricercatissimi. Con questi simboli da secoli San Marino narra la propria sovranità ed indipendenza. Cassa di Risparmio di San Marino, da sempre molto sensibile alle relazioni internazionali ed ai simboli che da narrano la storia ed i valori nazionali, ospita nei propri spazi questa mostra che già nell’emblematico titolo ribadisce quanto l’Arte sia un virtuosissimo messaggero universale di contenuti e sensibilità. Galleria Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino Piazzetta del Titano, 2 Repubblica di San Marino Vernissage giovedí 3 ottobre 2019, ore 17. La Cittadinanza è invitata. Mostra dal 3 al 31 ottobre 2019 ad ingresso gratuito.