Presentazione MYSTFEST 2020 - Cattolica

Ci pregiamo di invitare la S.V. all'evento inaugurale del MystFest 2020 - 47° Premio Gran Giallo Città di Cattolica, che avrà luogo a Cattolica, nella suggestiva Piazza del Tra­monto, venerdì 17 luglio alle ore 19.00. Il venerdì 17 è una giornata iconica per gli amanti del brivido, da qui la volontà di sceglierla come data per presentare il programma dell'edizione 2020, che avrà luogo dal 31 luglio al 2 agosto, e la rosa dei finalisti al Premio Letterario nato nel 1973 dall'estro creati­vo di Enzo Tortora e Oreste del Buono e giunto alla sua 47a edizione. Tra gli ospiti della serata, lo scrittore Carlo Lucarelli, il direttore de Il Giallo Mondadori Franco Forte e il violinista Federico Mecozzi, le cui note accompagneranno il tramon­to sul mare. Al fine di riservarLe il posto e di poterLa adeguatamente accogliere, La preghiamo di voler cortesemente comunicare la Sua presenza contattando la Direzione dei Teatri Dott.ssa Simonetta Salvetti (tel. 0541-966778 - cell.348-0076013) che cura l'organizzazione della manifestazione. Nella viva speranza di poterLa incontrare, Le giungano i migliori saluti.

Comunicato stampa

Mystfest