Presentazione "Noi ci siamo San Marino"

Vi informiamo che è stata costituita una nuova associazione, senza finalità di lucro, denominata “NOI CI SIAMO SAN MARINO”. Trattasi di un'iniziativa sociale, nata dalla collaborazione di un gruppo di amici volontari, che va a favore della gioventù sammarinese. Questa iniziativa è rivolta ai giovani, per informarli, formarli e sostenerli, nel quotidiano e non, al fine di contribuire alla loro crescita fisica e morale. Il motore del gruppo è formato solo da volontari, che nella vita “reale” sono semplici operai ed impiegati/e. L’idea, e tutto ciò che gravita attorno ad essa, ha come unico “guadagno” la semplice gioia di poter fare qualcosa per i nostri giovani. L'interesse dell'associazione è quello di realizzare iniziative ludico ricreative, oltre che socio culturali, per favorire la crescita del giovane come singolo e in generale come componente della società. L’associazione può essere contatta via mail al seguente indirizzo noicisiamosanmarino@gmail.com. Vista l'attuale situazione dei giovani, rapiti dal web e dai social, abbiamo pensato a come poterli raggiungere nel "loro mondo", ed è così che sono nati i vari profili dell'associazione sui principali social, come Facebook e Instagram etc. Sui vari profili dei principali social network verranno date risposte serie e professionali, che arrivano da ciò che già offrono le istituzioni ed i servizi della nostra eccellentissima Repubblica.

Comunicato stampa

Noi ci siamo San Marino