Presentazione Seconda edizione del "Premio Rino Alberto Chezzi per la libera e corretta informazione"

È stata presentata oggi presso la sala della Giunta del Castello di Borgo Maggiore la seconda edizione del “PREMIO ALBERTO RINO CHEZZI PER LA LIBERA E CORRETTA INFORMAZIONE”, iniziativa apolitica, apartitica, aconfessionale ideata, voluta e organizzata da U.S.Gi. - Unione Sammarinese Giornalisti e fotoreporter.

Il concorso, dopo il successo ottenuto nella prima edizione, che ha visto l’arrivo di numerosi elaborati provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla quasi totalità delle Regioni italiane, si presenta ai nastri di partenza con importanti patrocini istituzionali, sia sammarinesi sia italiani, e il sostegno di amici che anche attraverso questo premio intendono condividere l’omaggio dedicato alla memoria di Alberto Rino Chezzi, prematuramente scomparso mentre era Presidente della nostra Unione.

USGi, Associazione giornalistica sammarinese, aderente con diritto di voto e possibilità di entrare nei rispettivi board a EFJ [European Federation of Journalists] e IFJ [International Federation of Journalist], ha come finalità statutaria la tutela dei giornalisti, della libera e corretta informazione, così come salvaguardate e promosse dalla Carta dei Diritti dell’uomo e valori e principi difesi anche nel contesto della Associazioni internazionali della categoria. Il premio si ispira proprio a questi principi.

L’USGi è dunque lieta di presentare la seconda edizione di questa iniziativa e ringrazia con affetto i famigliari di Alberto, in particolare la moglie Lorena e la figlia Matilde, che è nella giuria qualificata formata da giornalisti, ovvero operatori dell’informazione ed esponenti del mondo associativo e accademico della categoria, sia sammarinese che italiano. A presiederla è Matteo Sèlleri, Presidente USGi RSM, giornalista.

Due i premi che verranno assegnati, accompagnati da una somma in denaro di mille euro ciascuno:

- Premio giornalistico categoria San Marino

- Premio giornalistico categoria Italia

Saranno consegnati anche due attestati di merito, uno per ogni categoria.

Le iscrizioni sono aperte a giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti, autori di articoli, audio o video pubblicati su testate giornalistiche cartacee o ‘online’ registrate in RSM e in Italia ai sensi di legge, presso le Istituzioni competenti, incluse le agenzie di stampa, le testate di settore e specializzate e ogni altro mezzo di informazione. Sono ammessi anche libri esclusivamente di reportage e documentaristici.

I lavori dei partecipanti dovranno essere pubblicati nel periodo tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026. Il termine per l’invio degli elaborati all’indirizzo e-mail premiochezzi.usgi@gmail.com è fissato entro le ore 23,59 del 15 gennaio 2027.

Il regolamento di partecipazione è scaricabile dal sito ufficiale di USGi, www.usgi.sm

La premiazione è prevista ad aprile 2027.



Il premio gode del patrocinio di: Segreteria di Stato al Turismo con delega all’Informazione; Ambasciata d’Italia a San Marino; Autorità Garante per l’informazione di RSM; Consulta per l’Informazione di RSM; Associazione Sammarinese Stampa Sportiva; Unarga - Unione Nazionale italiana delle ARGA; Dipartimento Arti - Master in giornalismo Università di Bologna; Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna; Ordine dei Giornalisti del Piemonte; Arga Interregionale Emilia Romagna, Marche, Umbria e RSM.

È sostenuto dai contributi di: Antenore; Ordine dei giornalisti del Piemonte; Ristorante La Locanda; Podere Lesignano; Associazione Attiva-Mente; Ranch Francischin.

Media partner: “L’informazione di San Marino”. Legal partner: Studio Legale e Notarile Cecilia Cardogna.



Comunicato stampa

Il Consiglio Direttivo USGi



