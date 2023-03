Presentazione tre Istanze d'Arengo su temi ambientali

Informiamo la Cittadinanza della presentazione il prossimo 2 Aprile di 3 Istanze d'Arengo che nascono dalla stessa lunghezza d'onda dell'ultima che abbiamo presentato 2 anni fa e che riguardava un parco giardino per commemorare le vittime del covid-19 (speriamo presto di vederlo realizzato, per non dimenticare). L'istanza ha suscitato enorme interesse ed è stata approvata all'unanimità. Le tre istanze d'Arengo che oggi proponiamo (e di cui alleghiamo i testi) riguardano:

1 - un albero ogni nuovo nato

2 - capsula mundi (urna rigenera vita con pianta)

3 - rimozione e sgombero abusi terreni e parchi statali

Si potranno firmare nei seguenti luoghi:

- Borgo Via del Bando presso Più o Meno Market (orario 6:45/13:30 16:00/19:30) rif. Dajana Bartolini

- Serravalle rif. Alba Montanari

- Dogana rif. Davide Forcellini

- Fiorentino rif. Sonia Ceccaroni

- Città presso Preziosa San Marino Contrada Santa Croce,15 rif. Marino Francioni

I punti saranno giornalmente aggiornati e li trovate sui principali social (in base alla generosità di chi si è reso disponibile ad aiutarci, che ringraziamo infinitamente) Confidiamo ancora una volta nella buona riuscita e nell'approvazione, inoltre speriamo di riscontrare un proficuo dibattito in aula consiliare, ringraziamo anticipatamente i firmatari. Concludiamo con una riflessione sullo strumento delle istanze, sulla loro approvazione e sulla loro attuazione, risulterebbero senza ombra di dubbio un valido strumento di democrazia diretta ma per esserlo fino in fondo e per dargli valore devono essere poi messe in campo ed attuate.

c.s. Sonia Ceccaroni e Davide Forcellini, Cittadini sammarinesi attivi nel sociale

