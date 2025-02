Presentazione Ufficiale agli Ecc.mi Capitani Reggenti del film documentario "Le ali del Titano".

Ieri, 6 febbraio ha avuto luogo la presentazione Ufficiale agli Ecc.mi Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi del film documentario "Le ali del Titano". Il filmato è stato realizzato, per conto dell'Aeroclub San Marino, dal noto film maker Davide Esposito, che opera anche per il Tim di Moto GP, LCR, gestito da Lucio Cecchinello, Socio del nostro Sodalizio. Si tratta della narrazione, attraverso interviste ed immagini suggestive, dei quarant'anni di storia dell'Aeroclub San Marino, che hanno segnato le tappe principali dello sviluppo aeronautico del nostro Paese. Nel presentare il documentario alla Reggenza ed alle Autorità della Repubblica il Segretario di Stato ai Trasporti, Marco Gatti, ha ribadito l'intenzione del Governo di completare la struttura aeroportuale, considerata un asset strategico per la sovranità e per lo sviluppo globale della Repubblica del Titano. Il Presidente dell'Aeroclub, Edgardo Casali si è detto orgoglioso d rappresentare un'Associazione che, nei suoi quarant'anni di vita, ha saputo dare un impulso fondamentale allo sviluppo aeronautico e ha avvicinato alla passione del volo centinaia di sammarinesi, favorendo anche, fra i giovani, la nascita di diverse professionalità nel settore. I Capitani Reggenti hanno voluto ringraziare l'Aeroclub per l'opera benemerita che ha svolto nella comunità sammarinese e per l'impulso che ha saputo imprimere ad un comparto di vitale importanza per la Repubblica.

