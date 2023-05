Presentazione XLIX Annuario della Scuola Superiore

Giovedì 1° giugno 2023, alle ore 18:00, presso il Teatro Titano di Città di San Marino, alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti, avrà luogo la presentazione alla cittadinanza del XLIX Annuario della Scuola Superiore. L’Annuario prosegue una tradizione cominciata nell’anno scolastico 1958-1959 dal Preside Francesco Balsimelli e rappresenta un’occasione preziosa per ripercorrere e condividere i momenti più importanti della vita della nostra Scuola. Numerosi i contributi a carattere storico, letterario, artistico e scientifico a testimonianza della vitalità del nostro patrimonio culturale. Nel corso della serata interverranno le ex studentesse e gli ex studenti che cinquant’anni fa hanno affrontato l’esame di maturità presso la nostra Scuola. Risultano diplomati nell’anno scolastico 1971-72 i seguenti studenti:

Bacciocchi Pier Luigi Casali Ingrid Casali Verter Conti Rosanna De Luigi Giorgio De Mattia Maria Fulvia Dolcini, Iris Fabbri Paola Faetanini Luciana Gatti Gabriele Gennari Damiano Guidi Giancarlo Lucchi Andrea Mancini Paolo Manzaroli Dario Mazza Anna Maria Michelotti Rosa Muccioli Massimo Pedini Fabio Pedini Maria Lea Piras Anna Rita Pochettino Maria Daniela Stefanelli Patrizia Stefanelli Riccardo Stolfi Emanuela Swirszczewski Gallori Luisa Ugolini Ethel Valentini Pasquale Zavoli Paolo Zonzini Pier Luigi PRIVATISTI Belloni Gabriela Cecchetti Loredana Giardi Gabriela Pasquinelli Nives Piselli Loredana Stacchini Maria Antonella.

La serata sarà accompagnata dalle note degli allievi dell’Istituto Musicale Sammarinese Eva Vitali (pianoforte), Rebecca Malfatti (violino), Giuseppe Toccaceli (violino e pianoforte).