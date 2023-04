Presidente BCSM esprime gratitudine alle istituzioni sammarinesi

La Presidente di Banca Centrale della Repubblica di San Marino esprime la propria gratitudine nei confronti delle Istituzioni sammarinesi che, in occasione del rinnovo dell’incarico conferito da parte del Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 aprile 2023, hanno confermato la fiducia nel ruolo svolto. Il lavoro dell’ultimo quinquennio è stato il frutto dell’operato di tutta la Governance e del personale della Banca che, in coerenza con le best practice internazionali, in termini di trasparenza e accountability dell’Autorità di Vigilanza, hanno perseguito con determinazione la stabilità del sistema finanziario e la tutela del risparmio. Preme anche sottolineare i risultati raggiunti nell’ambito del Sistema dei Pagamenti, dal Dipartimento Tesoreria, Esattoria e Finanza nonché da tutte le altre Unità Organizzative che fungono da supporto e si occupano della gestione, del controllo e dell’organizzazione della Banca Centrale e delle numerose funzioni che le sono attribuite. La Presidente ringrazia tutti i componenti, attuali e passati, del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, la Direzione Generale composta in questi anni dal dott. Andrea Vivoli, dall’avv. Giuseppe Ucci e dal dott. Daniele Bernardi, e tutto il personale di Banca Centrale, per l’impegno e il lavoro svolto, certa di poter contare sul loro supporto anche per il nuovo incarico con la medesima motivazione e determinazione del passato e con l’obiettivo di raggiungere sempre più importanti risultati.

Cs - BCSM