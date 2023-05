Presidente dell’Associazione Sammarinese ASACON invitato a Padova sui temi della sicurezza

Andrea Gregnanin V. Presidente ASACON (Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali) è stato ospite del Socio Fondatore di ANACI Padova Cambruzzi Giorgio al convegno “Nuove tecnologie, nuovi rischi incendio” tenutosi ad Abano Terme.

All’iniziativa hanno partecipato il Sindaco di Abano Terme Federico Barbierato, il Vice Sindaco di Padova Andrea Micalizzi, i rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali nonchè diversi vertici e studiosi del mondo della sicurezza e dell’antincendio quali: Ing. Dattilio Fabio ex capo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Ing. Mazzaro Michele Vicario Direzione Centrale Prevenzione e sicurezza tecnica del Ministero degli Interni; Ing. Marinelli Sandro Presidente Associazione MAIA; il Presidente Nazionale ANACI l’ing. Burrelli Francesco.

In quest’occasione il Sammarinese Andrea Gregnanin V. ha portato il saluto e il contributo degli Amministratori di Condominio della Rep. di San Marino; è stata anche l’occasione per stringere nuove collaborazioni e ha annunciato che al prossimo evento formativo, che sarà organizzato in autunno, alcuni dei temi da approfondire sarànno: la nuova normativa sul fascicolo antincendio, i rischi delle nuove tecnologie, colonnine elettriche, batterie, pannelli fotovoltaici ecc. All’iniziativa Sammarinese hanno già dato la loro disponibilità illustri esperti Italiani e Sammarinesi tra cui: l’ing. Pietro Falcioni Capo della Protezione Civile della Rep. Di San Marino; l’Ispettore Athos Gattei della Polizia Civile sezione Antincendio della Rep. Di San Marino; l’ing. Dattilio Fabio ex capo Nazionale dei Vigili del Fuoco; l’ing. Mazzaro Michele Vicario Direzione Centrale Prevenzione e sicurezza tecnica del Ministero degli Interni. Hanno garantito la loro partecipazione i Dirigenti di ANACI Padova.

Le adesioni all’iniziativa dell’Associazione Sammarinese ASACON sono la dimostrazione dei buoni rapporti creati con la vicina Italia e anche del crescente interesse che i temi della sicurezza e del condominio continuano a raccogliere. L’Associazione ASACON ricorda al Governo della Rep. di San Marino l’importanza e la necessità di adottare, al più presto, una legge sul condominio.



ASACON (Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali)

