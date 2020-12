Presso Bioscience Institute il nuovo tampone molecolare a risposta rapida

Presso Bioscience Institute il nuovo tampone molecolare a risposta rapida.

Oggi monitorare la diffusione del virus SARS-COV2 nella popolazione e avere una stima più accurata dei casi è di fondamentale importanza; tra i test a disposizione quello più validato e riconosciuto a livello internazionale è il tampone molecolare (PCR), che ricerca frammenti di RNA del virus. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha definito questo test come il migliore per la diagnosi poiché si è dimostrato il più efficace e attendibile per rilevare il virus SARS-COV2 durante la fase attiva dell’infezione, anche in assenza di sintomi. Alla grande attendibilità, tuttavia, si contrappongono spesso lunghi tempi d’attesa per avere il risultato. Il nuovo tampone molecolare rapido disponibile Bioscience Institute Grazie ad una recente implementazione tecnologica, presso i laboratori di Bioscience Institute il tampone molecolare è disponibile nella versione a risposta rapida, abbinando i vantaggi dell’affidabilità a quelli della velocità con cui si ottiene il risultato, disponibile entro poche ore dal prelievo. Avere risultati attendibili e in tempi rapidi evita il disagio psicologico legato all’attesa, oltre che un’oggettiva limitazione alla vita privata e lavorativa. Il test si esegue tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, solo su prenotazione.

Cs Bioscience Institute

I più letti della settimana: