Prestigioso riconoscimento al giovane violoncellista Francesco Stefanelli, premiato da Sums in occasione del concerto Meritamente

Francesco Stefanelli, il giovane violoncellista sammarinese premiato da SUMS nel 2020 in occasione del concorso Meritamente, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento, il ‘Premio Tartini’ alla seconda edizione del ‘Premio Internazionale Claudio Scimone 2021’. Dopo una lunga selezione e l’ammissione alla finale, il riconoscimento gli è assegnato da una giuria qualificata di cui ha fatto parte, come giurato ad honorem, anche la vedova del maestro Claudio Scimone, Clementine Hoogendoorn Scimone. Il sammarinese, già premiato in numerose competizioni internazionali, sta frequentando la prestigiosa Escuela Superior de Música Reina Sofia di Madrid e SUMS è orgogliosa di avere contribuito a sostenere gli studi di Francesco. Il Premio Meritamente, istituito dalla Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino, si prefigge lo scopo di premiare giovani meritevoli di supporto che hanno intrapreso percorsi di eccellenza all’estero. Sono aperte le candidature alla terza edizione del concorso, il regolamento è disponibile sul sito www.sums.sm nella sezione dedicata. SUMS è particolarmente lieta di rilevare che le aspettative e le speranze riposte nel giovane musicista siano state più che soddisfatte, certa che il riconoscimento sarà l’inizio di un luminoso futuro professionale.