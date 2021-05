Prestiti internazionali, fisco ed equità; domani settimo appuntamento di "CSdL Informa"

Sarà dedicato ai temi dei prestiti internazionali, dell'imposizione fiscale ed dell'equità, il settimo appuntamento di "CSdL Informa", in programma domani alle ore 18.30 in diretta sulla pagina Facebook Cuore CSdL. Oltre al Segretario CSdL Giuliano Tamagnini, saranno presenti come sempre un dirigente confederale e un rappresentante delle Federazioni di categoria: Industria, Pubblico Impiego, Edilizia e Servizi, Pensionati. Appuntamento quindi a domani con l'informazione sindacale.

c.s. CSdL

