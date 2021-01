Prestito Cargill: le associazioni ambientaliste chiedono risposte

Le associazioni ambientaliste firmatarie intendono ringraziare tutti coloro che a titolo personale o come gruppi di cittadini attivi hanno voluto manifestare il proprio sostegno alla posizione assunta in merito ai rapporti dello Stato con l’azienda Cargill. La Cargill è stata ritenuta alla base di spinte economiche che hanno determinato disastri ambientali di ordine planetario quali i roghi dell’Amazzonia. Che cosa comporta un legame con una multinazionale dai dubbi requisiti etico-ambientali e di responsabilità sociale? Quali pressioni economiche potrà esercitare su un Paese piccolo come San Marino? Forti dell’appoggio che la cittadinanza ha mostrato torniamo a chiedere notizie ufficiali circa l’accordo che lo Stato di San Marino ha siglato con Cargill. In caso di mancata o insoddisfacente risposta preannunciamo per fine gennaio l’inizio di una campagna di raccolta firme affinché si possano ottenere direttamente le informazioni che di diritto ci spettano.

COMITATO PER LA SOSTENIBILITA’ SAN MARINO

SLOW FOOD RIMINI E SAN MARINO

ASSOCIAZIONE GAS MARINO- GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE DI SAN MARINO

E NUMEROSI SINGOLI CITTADINI