Prestito ponte, i molti dubbi al centro della conferenza CSdL via Facebook In programma venerdì 29 gennaio alle ore 21.00 sulla pagina Facebook Cuore CSdL

Prestito ponte, i molti dubbi al centro della conferenza CSdL via Facebook.

Il prestito ponte di 150 milioni di euro a cui il Congresso di Stato è pervenuto con un'azienda americana, sarà al centro della conferenza pubblica via Facebook organizzata dalla CSdL, in programma venerdì 29 gennaio alle ore 21.00. Su questo argomento così attuale e scottante, che ha sollevato molte polemiche nel paese e sui cui pesa una grave carenza di informazione ai cittadini, la Confederazione del Lavoro e rappresentanti di maggioranza e opposizione si confronteranno, unitamente ai temi relativi alla ricerca di finanziamenti internazionali e del debito pubblico. Intervengono Francesco Mussoni, Capogruppo Consigliare del PDCS, e Gerardo Giovagnoli, Consigliere di NPR, in rappresentanza della maggioranza; Matteo Ciacci, Segretario e Consigliere di Libera, e Nicola Renzi, Consigliere di Repubblica Futura, in rappresentanza delle forze di opposizione. Per la CSdL partecipano il Segretario Generale Giuliano Tamagnini e il Segretario Confederale Enzo Merlini. Coordina il dibattito Silvia Pelliccioni, capo redattore centrale di San Marino RTV. La CSdL auspica che questa conferenza possa essere l'occasione per fornire ai cittadini maggiori informazioni e ragguagli sull'accordo per il prestito ponte a cui il Governo è pervenuto con una azienda multinazionale - che produce mangimi per animali da allevamento - rispetto alla quale si pongono pesanti dubbi anche dal punto di vista etico e del rispetto ambientale. La CSdL ha chiesto ripetutamente all'Esecutivo di sapere quali sono i tassi di interesse applicati, qual è il piano di rientro previsto, quali garanzie sono state offerte da parte dello Stato e, non ultimo, quale sarà l'utilizzo di queste risorse. La conferenza si potrà seguire sulla pagina Facebook "Cuore CSdL".

c.s. CSdL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});









I più letti della settimana: