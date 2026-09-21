Presto apriranno le iscrizioni al programma delle Nazioni Unite Young Professionals Programme (YPP) 2026

Presto apriranno le iscrizioni al programma delle Nazioni Unite Young Professionals Programme (YPP) 2026.

La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri sono lieti di informare della prossima apertura delle candidature al Programma delle Nazioni Unite per giovani professionisti (Young Professionals Programme – YPP) 2026, rivolto ai cittadini degli Stati membri dell’ONU, tra cui la Repubblica di San Marino. Si tratta di una delle principali iniziative di reclutamento del Segretariato delle Nazioni Unite, concepita per attrarre giovani professionisti di talento e altamente qualificati che desiderano intraprendere una carriera come funzionari internazionali. Il YPP 2026 consiste in un esame di ammissione concernente aree tematiche stabilite di anno in anno e in base alle esigenze dell'ONU; per l’anno corrente le aree d’esame saranno sviluppo e sostenibilità (economia, statistica, affari sociali, ambiente e sviluppo sostenibile). I giovani cittadini interessati potranno presentare la propria domanda attraverso la piattaforma Inspira, a partire da metà ottobre fino a novembre. I requisiti ai fini della partecipazione sono: - Avere cittadinanza sammarinese; - Essere in possesso di laurea di primo livello in una delle aree d’esame; - Avere un’età non superiore ai 32 anni; - Avere una buona conoscenza della lingua inglese o francese. Successivamente i candidati saranno convocati per l’esame, che avverrà in modalità telematica, e si svolgerà in tre parti (due scritte e una orale). Coloro che avranno superato la selezione saranno poi inseriti in un roster con durata triennale, da cui verranno contattati quando si presenteranno dei posti vacanti (P1 e P2). Per quest’anno, l’Ufficio Risorse Umane organizzerà una serie di workshop informativi mirati, volti a promuovere la selezione presso la più ampia platea possibile di potenziali candidati e a massimizzare il numero di domande idonee; offriranno una panoramica completa della struttura del programma, dei criteri di ammissibilità e della procedura d'esame, includendo un approfondimento sull'esame del 2026. Gli incontri forniranno inoltre indicazioni pratiche sulla procedura di candidatura e vedranno la partecipazione di ex candidati selezionati tramite lo YPP attualmente in servizio presso il Segretariato, i quali condivideranno le proprie esperienze e risponderanno alle domande dei partecipanti. Il seminario informativo mirato per lo YPP 2026, è previsto per giovedì 1° ottobre 2026 dalle 18:00 alle 19:00 UTC+2 (dalle 12:00 alle 13:00 UTC-4, ora di New York).

Per chi fosse interessato a parteciparne può registrarsi al seguente link: https://tr.ee/ypp-outreach- workshop-1-october. Per agevolare ed incentivare la partecipazione al seminario, le Nazioni Unite mettono inoltre a disposizione il calendario completo delle sessioni organizzate a livello globale, consentendo agli interessati di iscriversi a una delle seguenti date alternative, compatibilmente con le proprie disponibilità:

martedì 29 settembre 2026, dalle 20:00 alle 21:00 UTC+8 (dalle 08:00 alle 09:00 UTC- 4, ora di New York) registrandosi al seguente link: https://tr.ee/ypp-outreach- workshop-29sep 

lunedì 5 ottobre 2026, dalle 18:30 alle 19:30 UTC+1 (dalle 13:30 alle 14:30 UTC-4, ora di New York) registrandosi al seguente link: https://tr.ee/ypp-outreach-workshop-5- october 

giovedì 8 ottobre 2026, dalle 18:00 alle 19:00 UTC-4 registrandosi al seguente link: https://tr.ee/ypp-outreach-workshop-8-october 

martedì 13 ottobre 2026, dalle 18:00 alle 19:00 UTC+3 (dalle 11:00 alle 12:00 UTC-4, ora di New York) registrandosi al seguente link: https://tr.ee/ypp-outreach- workshop-13oct 

giovedì 15 ottobre 2026, dalle 20:00 alle 21:00 UTC+11 (dalle 05:00 alle 06:00 UTC-4, ora di New York) registrandosi al seguente link: https://tr.ee/ypp-outreach- workshop-15october

Per maggiori informazioni circa i contenuti di Young Professionals Programme 2026 è possibile fare riferimento al seguente sito internet e pagine social di United Nations Careers: - https://careers.un.org/ypp?language=en ; - https://www.facebook.com/UN.Careers ; - https://www.instagram.com/uncareers .

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