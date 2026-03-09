Prevenire e curare la Demenza: è possibile?

Prevenire e curare la Demenza: è possibile?.

Con l’invecchiamento della popolazione crescono i pazienti affetti da demenza, ma oggi sono emerse importanti evidenze nel campo della prevenzione rispetto al passato e ben il 40% delle demenze sono dovute anche a fattori di rischio potenzialmente evitabili che si verificano nell’arco della vita.

La Demenza è un termine generico e le cause sono molteplici. Infatti la demenza non è una malattia unica, ma una sindrome clinica e come sostiene il Dott. Renzini Carlo, Presidente ASGG, è caratterizzata da un declino progressivo delle funzioni cognitive (memoria, linguaggio, attenzione, funzioni esecutive) che interferiscono con l’autonomia. Le forme più comuni di demenza sono dovute alla Malattia di Alzheimer (60% circa dei casi) che insorge più frequentemente dopo i 65 anni e colpisce più spesso le donne. La demenza vascolare, seconda come frequenza, dovuta a micro-infarti cerebrali e conseguenza di ictus ischemico o emorragico, che colpisce zone strategiche importanti per le funzioni cognitive e la memoria.

Esistono anche altre forme di demenza (Frontotemporale e, Corpi di Levy, metaboliche, farmacologiche ecc..) in numero percentuale minore ma non meno gravi ed invalidanti, così come la demenza in una fase avanzata di Malattia di Parkinson. Da un punto di vista epidemiologico, proprio per l’invecchiamento demografico della popolazione e per l’aumento della frequenza dei fattori di rischio, la demenza è una delle principali cause di disabilità tra gli anziani di tutto il mondo. Solo in Italia sono state stimate secondo gli ultimi dati ISTAT più di 1.000.000 di persone che soffrono di demenza (circa 8% della popolazione con età superiore a 65 anni).

All’inizio il decadimento cognitivo si caratterizza con sintomi e segni sfumati, come difficoltà alla memoria, all’ attenzione o al linguaggio che vanno controllati e studiati nel tempo con test neuropsicologici (MMSE), indagini di neuroimaging (RNM encefalo, PET), biomarcatori liquorali (beta-amiloide e proteina tau) ed eventuali interventi di tipo sociale e sanitario proattivo ed anche con trattamento farmacologico. La prevenzione primaria della demenza, che si verificano nella prima infanzia, età di mezzo ed età avanzata al momento può essere valida per circa i 40% dei fattori di rischio potenzialmente modificabili come: istruzione, alimentazione, attività fisica, isolamento sociale, diabete, ipertensione arteriosa, deficit visivi e uditivi ecc... La prevenzione deve continuare anche dopo la diagnosi di malattia, specie nelle prime fasi (prevenzione secondaria). Lo scopo è quello di rallentare il decorso, facendo utilizzo di attività che stimolano le abilità ancora presenti ed in particolare con la terapia occupazionale, musicoterapia, ballo ed attività di informazione e sostegno al caregiver. Tutte queste procedure possono essere definite come interventi psico-sociali o interventi non farmacologici e possono essere attivati in strutture assistenziali quali i centri diurni Alzheimer.

Per quanto riguarda la terapia farmacologica ha un ruolo importante, ma con fasi alterne di aspettative. In particolare gli inibitori dell’acetilcolinesterasi possono in realtà solo rallentare di poco la progressione della malattia e devono essere utilizzati precocemente. Oggi la ricerca si indirizza sull’utilizzo di anticorpi monoclonali anti-amiloide, ma nell’attesa di farmaci ancora più efficaci, bisogna sempre più puntare alla prevenzione, che al rimedio. A tale proposito nella gestione delle persone affette da demenza necessita un approccio integrato che non si concentri sulla malattia, ma sulla persona nel suo insieme (clinico, funzionale, psicologico e sociale) e coinvolga le diverse figure specialistiche in una visione multidisciplinare.

Il Prof. Giovanni Zuliani e la Dott.ssa Gloria Brombo dell’Università di Ferrara affronteranno questi argomenti della demenza, depressione e delirium(3D) nella lezione del terzo modulo Master in Medicina Geriatrica ”Giancarlo Ghironzi” che si svolgerà il giorno 13/14 Marzo presso l’aula didattica Alta Formazione UNIRSM.

