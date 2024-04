Prevenzione cardiovascolare: firmato il Memorandum d’intesa tra il Gran Priorato di Lombardia e Venezia del Sovrano Militare Ordine di Malta e la Segreteria di Stato per la Sanità della Repubblica di San Marino

È stato firmato questa mattina, il Memorandum d’Intesa per promuovere la collaborazione nell’ambito dell'attività di prevenzione cardiovascolare A.M.P.A.M. (Ambulatorio Mobile di Prevenzione Cardiovascolare dell’Ambasciata dell’Ordine di Malta) tra il Gran Priorato di Lombardia e Venezia del Sovrano Militare Ordine di Malta e la Segreteria di Stato per la Sanità della Repubblica di San Marino. A procedere con la firma, l’Ambasciatore del Sovrano Ordine di Malta presso la Repubblica di San Marino, Prof. Marcello Celestini, e il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, Mariella Mularoni. Nell’accordo viene riconosciuta l'importanza di continuare l'attività di screening per la prevenzione cardiovascolare a beneficio dei cittadini sammarinesi attraverso l'A.M.P.A.M. con l’impegno a integrare questa iniziativa con le attività di prevenzione cardiovascolare condotte dall’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, al fine di migliorare l'efficacia clinica e la consapevolezza tra gli operatori sanitari e la cittadinanza sammarinese. L’intesa prevede che l’attività sarà svolta in una tensostruttura mobile di proprietà dell’Ambasciata dell’Ordine di Malta nel territorio di San Marino, con la partecipazione di personale sanitario e volontari laici, attraverso uno screening completo che include la raccolta di anamnesi, misurazione del colesterolo, misurazione della pressione arteriosa, calcolo del rischio cardiovascolare, e screening opportunistico della fibrillazione atriale. All’attività condotta dal Gran Priorato di Lombardia e Venezia dell’Ordine di Malta con personale e attrezzature proprie, collaborerà anche la UOC di Cardiologia dell'Ospedale di Stato, fornendo supporto clinico ai cittadini sottoposti allo screening e saranno coinvolti nell’attività anche i Medici di Medicina Generale. Questa iniziativa di prevenzione cardiovascolare, va ad integrare l’importante attività di prevenzione e di promozione di una cultura della salute, in particolare per quanto riguarda le malattie cardiache, che la Repubblica di San Marino sta portando avanti con forza da anni, non solo con l’attività dell’ISS, ma con il supporto della Società Sammarinese di Cardiologia, gli enti e le istituzioni, tra cui le Scuole, la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, Società Scientifiche e le Associazioni di Volontariato, nell’ambito del progetto “Repubblica Cardio-protetta”.

“Siamo particolarmente lieti di firmare oggi il Memorandum di intesa con il Gran Priorato di Lombardia e Venezia del Sovrano Militare Ordine di Malta alla presenza di S.E. Ambasciatore Marcello Celestini, per proseguire l’attività di screening cardiovascolare a favore dei cittadini sammarinesi attraverso l’ambulatorio mobile di prevenzione cardiovascolare dell’Ambasciata dell’Ordine di Malta – dichiara il Segretario di Stato Mariella Mularoni -. Si tratta di un’iniziativa dedicata alla prevenzione delle malattie cardiache, che prevede una serie di appuntamenti a cadenza bimestrale, per sensibilizzare i cittadini sammarinesi alla prevenzione sulle malattie dell’apparato cardio circolatorio. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo, ma possono essere prevenute con stili di vita sani, controlli periodici, accesso alle cure. Temi a cui le istituzioni sanitarie sammarinesi dedicano la massima attenzione. Ringrazio nuovamente tutti coloro che contribuiranno a portare avanti questa attività di prevenzione”.

“È con profondo senso di gratitudine e impegno che oggi firmiamo questo Memorandum d’Intesa con la Repubblica di San Marino per la collaborazione nell'importante iniziativa di prevenzione cardiovascolare – afferma l’Ambasciatore del Sovrano Ordine di Malta Marcello Celestini -. Il Sovrano Militare Ordine di Malta è da sempre impegnato nel servizio umanitario e nella promozione della salute, e questa collaborazione con la Repubblica di San Marino riflette il nostro costante impegno nel portare avanti questa nobile missione. L'Ambulatorio Mobile di Prevenzione Cardiovascolare è un'iniziativa di grande valore che mira a migliorare la salute cardiovascolare della popolazione, e siamo onorati di poter contribuire a questo importante lavoro attraverso la nostra esperienza e risorse”.

“La firma di questo Memorandum d’Intesa con il Gran Priorato di Lombardia e Venezia del Sovrano Militare Ordine di Malta – ha dichiarato il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -completa l’attuale piano di prevenzione delle malattie acute cardiache, già avviato dall’ISS e al centro della missione dell'Ente, certi che questo ulteriore supporto rafforzerà le attività già in essere in questo cruciale settore. L' Ambulatorio Mobile di Prevenzione Cardiovascolare rappresenta dunque una ulteriore opportunità di accesso per i sammarinesi alle attività di screening cardiovascolare di alta qualità professionale e valoriale, da sempre espresse dal Sovrano Ordine di Malta, che ringrazio molto per la disponibilità. Un ringraziamento lo rivolgo anche al Segretario di Stato Mariella Mularoni, promotrice di questa iniziativa - conclude il Direttore Bevere - per la sensibilità dimostrata anche in questo caso e a tutto il personale sanitario che collaborerà per una combinazione favorevole tra tutte le attività cliniche e diagnostiche messe in campo per avvicinare i cittadini alla prevenzione delle malattie cardiache e vascolari”.

Segreteria di Stato Sanità

Iss

