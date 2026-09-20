Prevenzione dei tumori testa-collo: a San Marino due giornate dedicate alla diagnosi precoce

La prevenzione passa anche dalla capacità di riconoscere segnali che, se persistenti, meritano attenzione. Per questo l’Istituto per la Sicurezza Sociale aderisce alla Make Sense Campaign 2026, la campagna europea di sensibilizzazione ed educazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo, promossa dall’EHNS e, in Italia, dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC). Nell’ambito dell’iniziativa, l’ISS organizza due giornate di screening ORL gratuite, in programma mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, negli ambulatori di Otorinolaringoiatria all’Ospedale di Stato, dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Le visite sono rivolte prioritariamente ai pazienti di età compresa tra 40 e 65 anni, ma potranno essere estese anche a persone di età inferiore o superiore in presenza di sintomi o lesioni sospette a carico del distretto ORL. Per accedere allo screening è necessaria la prenotazione tramite CUP, telefonando al numero 0549 994889. “L’obiettivo della campagna è favorire un accesso tempestivo alla valutazione specialistica quando compaiono sintomi persistenti a carico di bocca, gola, naso, orecchie o collo – sottolinea la dr.ssa Maria Giuseppina Suriano –. Un controllo eseguito al momento giusto può aiutare a individuare precocemente situazioni che richiedono approfondimento, orientando il paziente verso il percorso più appropriato”. La Make Sense Campaign richiama in particolare l’attenzione sulla regola “1 sintomo per 3 settimane”: in presenza di disturbi che non si risolvono, è importante parlarne con il proprio medico o rivolgersi ai percorsi di controllo disponibili. “L’adesione dell’ISS a questa campagna conferma l’impegno delle istituzioni sanitarie sammarinesi nel promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, Massimo Andrea Ugolini –. Rendere più accessibili i controlli e favorire una maggiore consapevolezza nei cittadini significa rafforzare la capacità del nostro sistema sanitario di intercettare i bisogni di salute e di offrire risposte tempestive alla comunità”. “Queste giornate rappresentano un’occasione concreta di vicinanza ai cittadini – afferma il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie dell’ISS, Alessandro Bertolini –. La prevenzione è efficace quando diventa parte della relazione quotidiana tra persone, medici e servizi: per questo l’ISS mette a disposizione competenze specialistiche e percorsi organizzati, con l’obiettivo di accompagnare ogni paziente verso la valutazione più adeguata”.





c.s. Ufficio Stampa ISS









