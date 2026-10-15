Prevenzione della corruzione e promozione dell’integrità: al via la formazione per parlamentari e alte funzioni esecutive



Due sessioni formative il 16 e 30 ottobre, organizzate in collaborazione con l’Università degli Studi, in attuazione delle raccomandazioni GRECO

La Repubblica di San Marino rafforza le attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione dell’integrità, in attuazione delle raccomandazioni formulate dal GRECO – Gruppo di Stati contro la Corruzione del Consiglio d’Europa – nell’ambito del IV e del V Ciclo di valutazione.

In particolare, per quanto riguarda le persone con alte funzioni esecutive, il GRECO ha raccomandato che ricevano, al momento dell’assunzione dell’incarico e successivamente a intervalli regolari, formazione dedicata sugli standard di integrità.

Nel percorso di attuazione della raccomandazione, già lo scorso aprile è stata trasmessa una prima raccolta di materiale formativo, predisposta in collaborazione con il Direttore dell’Istituto Giuridico, ora Rettore dell’Università, Prof. Paolo Pascucci, Presidente del Comitato Etico per il Congresso di Stato, comprendente la normativa deontologica e disciplinare applicabile agli agenti pubblici e specifiche dispense sul Codice Etico dei membri del Congresso di Stato.

A questa prima attività fa ora seguito un programma di formazione rivolto congiuntamente ai membri del Consiglio Grande e Generale e alle persone con alte funzioni esecutive (PTEF), organizzato dal Coordinatore del Gruppo di Progetto Interdipartimentale per l’attuazione delle raccomandazioni GRECO in collaborazione con l’Università degli Studi.

L’iniziativa è stata promossa anche dal Comitato Consultivo sulla condotta dei Consiglieri che, nella seduta del 20 luglio scorso, ha deliberato l’organizzazione di attività formative in materia di prevenzione della corruzione e promozione dell’integrità per i membri del Consiglio Grande e Generale, in attuazione delle raccomandazioni GRECO relative al IV Ciclo di valutazione. Considerata l’affinità delle tematiche, la formazione è stata estesa anche alle PTEF, in attuazione delle raccomandazioni relative al V Ciclo.

Le due sessioni formative si svolgeranno venerdì 16 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e venerdì 30 ottobre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso l’Aula “Lanfranco Ferroni”, con possibilità di partecipazione anche da remoto.

I corsi saranno tenuti dal Prof. Luciano Angelini e dal Magnifico Rettore Prof. Paolo Pascucci, entrambi giuslavoristi e docenti di diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Urbino.

L’attività rappresenta un ulteriore passo nel percorso di adeguamento della Repubblica di San Marino agli standard internazionali in materia di prevenzione della corruzione e promozione dell’integrità, offrendo a parlamentari e alte funzioni esecutive un’occasione di approfondimento sui principi e sugli strumenti utili nello svolgimento delle rispettive funzioni.



Comunicato stampa

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