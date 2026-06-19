Prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili: ringraziamento al Soroptimist Club di San Marino

Un progetto rivolto in particolare agli adolescenti, con l’obiettivo di favorire conoscenza e prevenzione

Promuovere una corretta informazione sulla salute sessuale, soprattutto tra le giovani generazioni, offrendo strumenti concreti di prevenzione, consapevolezza e tutela della salute. È con questo obiettivo che è stato realizzato l’opuscolo informativo “Parliamone! Salute sessuale e protezione”, promosso dal Soroptimist Club della Repubblica di San Marino e distribuito nelle settimane scorse nelle scuole e anche negli ambulatori dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.

L’iniziativa gode del patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale.

L’opuscolo, rivolto in particolare agli adolescenti, affronta con un linguaggio semplice e diretto alcuni aspetti legati alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, richiamando l’importanza di informarsi, proteggersi, effettuare i controlli quando necessario e rivolgersi ai professionisti sanitari in caso di dubbi, sintomi o necessità di approfondimento.

Il progetto si inserisce in un percorso di attenzione e sensibilizzazione che l’ISS promuove da tempo sui temi della salute sessuale e della prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili (IST). In questo ambito rientra anche la campagna informativa “Previeni! La fortuna non aiuta”, avviata lo scorso 1° dicembre dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, con l’obiettivo di promuovere prevenzione, diagnosi precoce e comportamenti consapevoli.

“Con questo opuscolo abbiamo voluto offrire uno strumento semplice, immediato e utile per ragazze e ragazzi - afferma la Presidente del Soroptimist Club della Repubblica di San Marino, Francesca Barbieri -. La salute sessuale riguarda la vita, il benessere e la responsabilità verso sé stessi e verso gli altri. Informare correttamente significa contribuire a prevenire, a superare imbarazzi e silenzi e a promuovere scelte più consapevoli. Ringraziamo le Segreterie di Stato, l’Authority sanitaria e la Direzione Generale dell’ISS per il patrocinio, il supporto e la collaborazione che hanno reso possibile la realizzazione e la diffusione di questo progetto”.

“Si tratta di un’iniziativa importante perché mette al centro la prevenzione e la corretta informazione - dichiara il Direttore Generale dell’ISS, Claudio Vagnini -. Parlare di salute sessuale in modo chiaro, responsabile e accessibile significa aiutare i giovani a compiere scelte consapevoli e a sapere a chi rivolgersi in caso di necessità. L’opuscolo promosso dal Soroptimist Club si integra positivamente con il percorso che l’ISS sta portando avanti su questi temi, anche attraverso campagne informative dedicate alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili. Ringraziamo quindi il Soroptimist Club per un progetto che l’ISS ha accolto con convinzione, favorendone la diffusione nei propri ambulatori e contribuendo alla sua distribuzione nei contesti scolastici”.

Per informazioni e approfondimenti sui temi trattati è possibile rivolgersi ai servizi ISS specifici.



Comunicato stampa

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