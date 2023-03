Prevenzione e contrasto della violenza sulle donne: corso di formazione per tutti i dipendenti del Gruppo Valpharma

Il Gruppo Valpharma è stato il primo ad aderire all’iniziativa dell’Associazione Noi Donne e a organizzare il corso di formazione sui temi della violenza di genere e delle pari opportunità. L’incontro si è tenuto martedì 28 febbraio nella sede di Valphama International a Pennabilli e ha visto la partecipazione – chi in presenza e chi collegato online – di molti dei dipendenti delle tre aziende del gruppo. L’Associazione Noi Donne (Movimento contro la violenza) offre alle imprese della Provincia di Rimini percorsi formativi su questi temi di grande importanza e attualità, con l’obiettivo di sviluppare una visione più ampia del fenomeno per comprendere come gesti quotidiani possono contribuire a cambiare le cose. Relatrici dell’incontro le avvocate Veronica Magnani e Michela Zangheri dell’associazione Noi Donne, affiancate dallo psicologo Vincenzo Vannoni dell’associazione Dire Uomo. Due ore in cui l’argomento è stato trattato da molti punti di vista: dalle definizioni di base di alcuni concetti alle normative di riferimento, con l’obiettivo di sviluppare una visione più ampia di un fenomeno che è ancora sottovalutato in molti suoi aspetti. La sensibilizzazione di tutte le persone che lavorano all’interno dell’azienda su queste tematiche permette di sviluppare ambienti di lavoro sani fondati sulla valorizzazione di ciascuno, dove la differenza diventa un fattore di arricchimento. Molto interessante è stata l’approfondimento sulla visione maschile dell’argomento. L’iniziativa proposta dall’associazione Noi Donne è stata colta prontamente da Valpharma Group, un gruppo aziendale che non si gira dall’altra parte di fronte a tematiche di primaria importanza, offrendo maggiore consapevolezza e conoscenza a tutti.

c.s. Valpharma Group

