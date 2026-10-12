Prevenzione e sicurezza del Territorio: a San Marino Fabio Ciciliano e Norbert Lantschner

Presentato il convegno del 14 ottobre al Kursaal. Le Segreterie di Stato per il Territorio e per gli Affari Interni promuovono una giornata di confronto con autorevoli rappresentanti della Protezione Civile, del mondo scientifico e della sicurezza antincendio.

Conoscere i rischi, anticipare le emergenze e rafforzare la sicurezza delle comunità: sono questi gli obiettivi del convegno “La cultura della prevenzione e della riduzione del rischio”, presentato oggi in conferenza stampa e in programma mercoledì 14 ottobre al Centro Congressi Kursaal di San Marino. L’appuntamento, promosso dalla Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura e la Protezione Civile e dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, porterà nella Repubblica ospiti di particolare rilievo, a partire da Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della Protezione Civile italiana, e Norbert Lantschner, Ambasciatore della Carta della Terra e ideatore del progetto CasaClima. A guidare il confronto sarà Fabio Dattilo, già Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel ruolo di coordinatore e discussant della giornata. La presenza di figure autorevoli del panorama istituzionale, scientifico e professionale offrirà a San Marino un’importante occasione di approfondimento sui cambiamenti climatici, sulla tutela del territorio e sulle nuove sfide della sicurezza legate alla transizione energetica.

«La sicurezza del territorio si costruisce prima che si verifichi un’emergenza. Significa conoscere le fragilità, pianificare con responsabilità e investire nella prevenzione», sottolinea il Segretario di Stato Matteo Ciacci. «Questo convegno porta a San Marino competenze ed esperienze di grande valore e ci permette di rafforzare il confronto tra istituzioni, ricerca e professionisti. Vogliamo promuovere una cultura condivisa della prevenzione, capace di accompagnare le scelte sul territorio e di proteggere le persone, l’ambiente e le generazioni future». La giornata sarà articolata in due sessioni, unite da un obiettivo comune: integrare conoscenza, pianificazione e innovazione per ridurre le vulnerabilità del territorio, degli edifici e delle infrastrutture. La sessione del mattino, dalle ore 10.00 alle 13.00, sarà dedicata a “Scenari di rischio: i cambiamenti climatici e la sicurezza del territorio”. Norbert Lantschner introdurrà i lavori con l’intervento “Il diritto al futuro diventa emergenza”, mentre Fabio Ciciliano approfondirà il tema della cultura della prevenzione e della riduzione del rischio. Seguiranno i contributi di Elena Toth, professoressa dell’Università di Bologna e presidente della Società Idrologica Italiana, su alluvioni, allagamenti e frane, e di Maurizio Righetti, professore di Costruzioni Idrauliche alla Libera Università di Bolzano, sulle sfide poste dai cambiamenti climatici alla tutela del territorio. Il confronto riguarderà anche i sistemi di monitoraggio e allertamento, la comunicazione del rischio e la ricostruzione dopo gli eventi calamitosi secondo criteri di maggiore sicurezza e sostenibilità.

«La prevenzione richiede istituzioni preparate, competenze aggiornate e una collaborazione efficace tra tutti i soggetti coinvolti», evidenzia il Segretario di Stato Andrea Belluzzi. «Mettere in relazione amministrazioni, strutture operative, università e professionisti significa rafforzare la capacità del Paese di affrontare rischi sempre più complessi. La formazione e la condivisione delle conoscenze sono investimenti concreti nella sicurezza della comunità e nella qualità dell’azione pubblica».

Ai saluti istituzionali interverranno, insieme ai Segretari di Stato Ciacci e Belluzzi, il Rettore dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino Paolo Pascucci, la Consigliera regionale dell’Emilia-Romagna Alice Parma, delegata dal Presidente Michele de Pascale, il Sindaco di Fano Luca Serfilippi e il Dirigente Capo della Protezione Civile sammarinese Pietro Falcioni.

Nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 18.00, la seconda sessione affronterà “La prevenzione incendi nell’era della transizione energetica”. Al centro degli interventi saranno i nuovi scenari di rischio connessi agli impianti fotovoltaici, ai sistemi di accumulo e all’evoluzione dei materiali e degli involucri edilizi, con particolare attenzione alla progettazione e all’ingegneria della sicurezza antincendio. Il panel riunirà Luciano Nigro, presidente di SFPE Italy; Luca Fiorentini, ingegnere esperto di analisi del rischio e docente universitario; Piergiacomo Cancelliere, Comandante dei Vigili del Fuoco di Latina; Giuseppe Amaro, di GAe Engineering; e Francesco Saverio Ciani, ingegnere esperto di sicurezza e docente al Master in Fire Safety Engineering della Libera Università di Bolzano. Attraverso questo appuntamento, le due Segreterie di Stato intendono promuovere una visione integrata della prevenzione: un impegno che collega la protezione civile alla pianificazione territoriale, la sicurezza del costruito alla sostenibilità e la formazione alla capacità di affrontare il cambiamento.

Il convegno si svolgerà al Centro Congressi Kursaal, in via J.F. Kennedy 17. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento dei posti e previa registrazione attraverso il collegamento o il QR code presenti nel programma. Sono previsti crediti formativi per le categorie professionali indicate e, per la sessione pomeridiana, tre ore di aggiornamento in materia di prevenzione incendi.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura e la Protezione Civile

Segreteria di Stato per gli Affari Interni







