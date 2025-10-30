Previdenza: esteso l’accesso al sistema “ARPA” anche alle Associazioni di Categoria

L'Istituto per la Sicurezza Sociale comunica che sono state formalizzate le convenzioni con UNAS (Unione Nazionale Artigiani Sammarinesi) e OSLA (Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori) per l'accesso al sistema informatico ARPA relativo all’archivio delle Posizioni Previdenziali. Il nuovo accordo si aggiunge a quello precedentemente raggiunto con le organizzazioni sindacali e l’ANIS. La settimana scorsa sono iniziate le prime giornate formative organizzate dall'ISS che hanno coinvolto i rappresentanti di UNAS, come in precedenza si erano tenute quelle con ANIS e con le Organizzazioni Sindacali. Prossimamente si terranno invece quelle con OSLA. La formazione è finalizzata ad assicurare un utilizzo corretto e uniforme del sistema da parte di tutti gli operatori abilitati. La condivisione del sistema ARPA è stata attivata per supportare le associazioni nella gestione delle richieste di informazioni in ambito lavorativo e pensionistico da parte dei propri associati, migliorando l'efficacia del servizio di consulenza offerto. Si precisa tuttavia, che il calcolo ufficiale dell'importo delle prestazioni pensionistiche rimane di esclusiva competenza dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e che le informazioni consultabili attraverso il sistema ARPA hanno carattere informativo e non sostituiscono le determinazioni ufficiali dell'ISS.

"Questa importante estensione dell'accesso al sistema ARPA rappresenta un ulteriore passo verso la modernizzazione dei servizi previdenziali sammarinesi - dichiara il Segretario di Stato con delega alla previdenza Stefano Canti -. La collaborazione con le associazioni di categoria si colloca nell'ambito delle attività di miglioramento dei servizi agli utenti attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici disponibili. Siamo convinti che questa iniziativa contribuirà a rafforzare il rapporto tra l'ISS e le organizzazioni rappresentative del territorio, garantendo ai cittadini un accesso più diretto e tempestivo alle informazioni previdenziali".

"L'estensione dell'accesso al sistema ARPA rappresenta un'evoluzione naturale dei nostri servizi informativi - aggiunge il Direttore Amministrativo dell'ISS Manuel Canti -. Attraverso questa collaborazione, le associazioni potranno fornire informazioni più tempestive sulle posizioni previdenziali, ottimizzando i tempi di risposta. La formazione che iniziamo questa settimana garantirà l'utilizzo appropriato dello strumento nel rispetto delle procedure stabilite”.

