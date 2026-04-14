Previdenza: online il Modello IGR “G” dei redditi da pensione

Previdenza: online il Modello IGR “G” dei redditi da pensione.

Si informa la cittadinanza che è possibile consultare on-line il proprio Modello IGR “G” relativo ai redditi da pensione dell’anno precedente. Per il secondo anno consecutivo, la consultazione è possibile solo on-line e il modello IGR “G” non viene più inviato al domicilio a mezzo posta.​ I pensionati possono accedere al documento attraverso il Portale della Repubblica di San Marino (gov.sm), utilizzando i servizi “ARPA – Archivio Posizioni Assicurative” e “IGR G – Imposte Dirette Patrimoniale”; per l’accesso è richiesto l’inserimento delle proprie credenziali (nome utente e password), oppure la preventiva registrazione al sistema per chi non l’avesse ancora effettuata.​ Si rammenta che la dichiarazione dei redditi per l’anno fiscale 2025 dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2026 e che coloro che nel 2025 avranno ricevuto più certificati dal datore di lavoro o dall’Ente erogatore, dovranno compilare anche la dichiarazione dei redditi (Mod. IGR – L).​ Se dal Modello IGR “G” risultasse un saldo a debito (cioè un importo da pagare), la somma dovrà essere pagata entro il 31 luglio 2026, tramite il modulo di pagamento allegato al modello o mediante bonifico bancario. Chi compilerà la dichiarazione dei redditi IGR – L non dovrà utilizzare il modulo di pagamento allegato al Modello IGR “G”, poiché l’imposta verrà ricalcolata.​ In caso di necessità è possibile rivolgersi all’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni, telefonando al numero 0549/994427, il lunedì e giovedì dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30, mentre il martedì, mercoledì e venerdì dalle 8:00 alle 12:30.

c.s. ISS

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