Previdenza: online il Modello IGR “G” dei redditi da pensione
Si informa la cittadinanza che è possibile consultare on-line il proprio Modello IGR “G” relativo ai redditi da pensione dell’anno precedente. Per il secondo anno consecutivo, la consultazione è possibile solo on-line e il modello IGR “G” non viene più inviato al domicilio a mezzo posta. I pensionati possono accedere al documento attraverso il Portale della Repubblica di San Marino (gov.sm), utilizzando i servizi “ARPA – Archivio Posizioni Assicurative” e “IGR G – Imposte Dirette Patrimoniale”; per l’accesso è richiesto l’inserimento delle proprie credenziali (nome utente e password), oppure la preventiva registrazione al sistema per chi non l’avesse ancora effettuata. Si rammenta che la dichiarazione dei redditi per l’anno fiscale 2025 dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2026 e che coloro che nel 2025 avranno ricevuto più certificati dal datore di lavoro o dall’Ente erogatore, dovranno compilare anche la dichiarazione dei redditi (Mod. IGR – L). Se dal Modello IGR “G” risultasse un saldo a debito (cioè un importo da pagare), la somma dovrà essere pagata entro il 31 luglio 2026, tramite il modulo di pagamento allegato al modello o mediante bonifico bancario. Chi compilerà la dichiarazione dei redditi IGR – L non dovrà utilizzare il modulo di pagamento allegato al Modello IGR “G”, poiché l’imposta verrà ricalcolata. In caso di necessità è possibile rivolgersi all’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni, telefonando al numero 0549/994427, il lunedì e giovedì dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30, mentre il martedì, mercoledì e venerdì dalle 8:00 alle 12:30.
c.s. ISS
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