“Previeni! La fortuna non aiuta”. Al via la campagna informativa per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse.

La Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e l’Istituto per la Sicurezza Sociale annunciano l’avvio di una campagna informativa dedicata alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse (IST). La campagna, dal titolo “Previeni! La fortuna non aiuta”, è in linea con gli obiettivi fissati dalla Legge 127/2022 e mira a sensibilizzare la cittadinanza – in particolare i giovani – sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e di comportamenti sessuali consapevoli e responsabili. Il lancio della campagna, fissato per oggi, 1° dicembre, non è una scelta casuale. Questa data coincide con la Giornata Mondiale contro l'AIDS, ricorrenza internazionale istituita nel 1988 per promuovere la consapevolezza sulla pandemia di HIV e rafforzare l'impegno globale nella prevenzione, nella cura e nel supporto alle persone colpite. Si tratta di un impegno che anche la Repubblica di San Marino ha sempre perseguito in quanto l'infezione da HIV rimane una delle IST più rilevanti dal punto di vista clinico e di salute pubblica, e rappresenta un elemento prioritario della campagna di sensibilizzazione sammarinese.

È importante ricordare che ogni giorno, nel mondo, più di un milione di persone tra i 15 e i 49 anni contrae un’infezione sessualmente trasmessa, spesso senza saperlo. Molte IST, infatti, possono essere asintomatiche, ma anche in assenza di sintomi sono in grado di causare complicanze importanti e di trasmettersi ad altre persone. Allo stesso tempo, molte di queste infezioni, comprese quelle per le quali non esiste la possibilità di una guarigione completa, possono essere curate o gestite efficacemente, soprattutto se diagnosticate tempestivamente, grazie a percorsi terapeutici e di presa in carico strutturati.

Lo slogan “Previeni! La fortuna non aiuta”, presente sui materiali della campagna, richiama con immediatezza la necessità di affidarsi alla prevenzione e alla conoscenza, non al caso, per proteggere la propria salute sessuale e quella del partner. La campagna informativa è consultabile sul sito infezionisessualmentetrasmesse.iss.sm, tradotto anche in multilingue, dove è possibile trovare informazioni semplici e accessibili su: cosa sono le IST e come si trasmettono; le principali infezioni sessualmente trasmesse; i metodi di prevenzione disponibili, incluse vaccinazioni e l'uso consapevole del preservativo; l'importanza dei test periodici; strumenti come la profilassi pre-esposizione (PrEP) e la profilassi post-esposizione (PEP) contro l'HIV; il ruolo dei servizi specialistici dell'ISS nella diagnosi e nel trattamento. Disponibile anche una sezione con le FAQ e le indicazioni sui servizi a cui rivolgersi.

"Abbiamo scelto consapevolmente il 1° dicembre per il lancio di questa campagna sulle infezioni sessualmente trasmesse – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, Mariella Mularoni –. La comunicazione e la sensibilizzazione sono impegni prioritari delle istituzioni. La salute sessuale è parte integrante della salute complessiva della persona e richiede informazione, responsabilità e libertà di scelta consapevole. Con questa campagna vogliamo offrire a cittadini e cittadine, in particolare ai più giovani, strumenti concreti per proteggersi, superando paure, stigma e disinformazione”.

“L’Istituto per la Sicurezza Sociale – afferma il Direttore Generale ISS, Claudio Vagnini - sta portando avanti un percorso strutturato di prevenzione e promozione della salute, che si concretizza in diverse campagne e iniziative coordinate. In questi mesi stiamo investendo in modo particolare su più fronti, dalla prevenzione delle gravidanze indesiderate a quella delle infezioni sessualmente trasmesse, passando per la prevenzione e il contrasto del gioco patologico, senza dimenticare le campagne ormai consolidate, come l’Ottobre Rosa per la prevenzione del tumore al seno e le giornate mondiali dedicate a specifiche patologie e temi di salute pubblica. Non si tratta di semplici adempimenti normativi – ribadisce il DG ISS -, ma della volontà di creare una cultura della salute consapevole e inclusiva, con servizi accessibili, équipe multidisciplinari e percorsi capaci di rispondere in modo tempestivo e competente ai bisogni delle persone, in particolare di quelle più vulnerabili”. La campagna informativa “Previeni! La fortuna non ti aiuta” è a cura della Divisione Comunicazione dell’Ufficio URP, Formazione, Comunicazione e F.O., in collaborazione con l’Ufficio Servizi Informatici ISS e con le unità operative e i servizi ISS coinvolti nei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura delle infezioni sessualmente trasmesse.

